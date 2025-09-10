Cattivi odori in centro storico. Colpa di un fertilizzante non nocivo: "Domani l’ultimo spandimento"

L’odore è arrivato a ondate nei giorni scorsi: una puzza improvvisa per le strade del centro storico che ha convinto tanti a chiudere le finestre.La causa del cattivo odore è infatti lo spandimento di sostanze non nocive in alcuni terreni a sud di Ravenna, nella zona Sacca/Torraccia e via Marabina. Qui sono presenti alcuni campi e l’azienda agricola che li gestisce ha fertilizzato i terreni utilizzando degli ammendanti definiti gessi di defecazione, ovvero prodotti correttivi per il suolo che si ottengono dalla lavorazione di scarti organici come i fanghi di depurazione. Si tratta di prodotti che migliorano i valori del terreno e lo fertilizzano il cui spandimento è previsto dalla nostra normativa senza particolari autorizzazioni, in quanto non nocivi. L’odore, però, è molto acre. L’azienda ha comunicato preventivamente ad Arpae e al Comune che li avrebbe utilizzati: trattandosi di prodotti classificati semplicemente come ’correttivi’ è sufficiente una comunicazione. Nei giorni scorsi, complici i venti che soffiavano da est/sud-est, l’odore, che è forte soprattutto durante lo spandimento, è arrivato fino in città. Comune e Arpae comunque assicurano che non c’è niente da temere, oltre al comprensibile disagio, e spiegano che l’azienda ha quasi terminato l’utilizzo del prodotto: da Arpae fanno sapere che l’ultimo trattamento è previsto in questi giorni, oggi o domani, anche in base al meteo.

Non è la prima volta che i cattivi odori in città fanno discutere. Episodi simili erano già accaduti all’indomani dell’alluvione del maggio 2023 e poi a gennaio 2024, quando la causa era risultata essere lo spandimento di un altro fertilizzante agricolo nei campi del forese il cui odore era però arrivato anche nel centro storico della città: la trimetilammina, legata alla decomposizione organica e presente all’interno di un prodotto utilizzato in agricoltura e chiamato borlanda liquida.

Quest’estate hanno fatto molto discutere anche i cattivi odori a Lugo. In quel caso le cause individuate sono due: la prima è l’attività del biodigestore che si trova nelle campagne a ovest del centro abitato, la seconda lo spandimento di un ammendante nei campi agricoli, così come successo a Ravenna negli ultimi giorni. Visti gli episodi ripetuti e numerosi a Lugo l’amministrazione comunale si è mossa chiedendo all’azienda agricola correttivi quali l’interramento del fertilizzante, in modo da ridurre sensibilmente l’impatto dell’odore per la comunità.

Ora l’auspicio è che il problema anche a Ravenna, legato al normale ciclo dei trattamenti per migliorare l’efficienza dei terreni agricoli, possa rientrare al più presto.

sa.ser