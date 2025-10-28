"Cattivi odori, tutto in regola. Pronti comunque a intervenire"

Sui social sono tornate di recente le lamentele di alcuni lughesi, residenti nella zona ovest della città che, aprendo le finestre, intercettano l’odore prodotto dall’impianto di biogas dell’azienda agricola Benfenati di Zagonara. Il problema, sollevato in modo importante nel corso dei mesi scorsi, in piena estate, aveva provocato l’interessamento del Comune e la disponibilità dell’azienda stessa, intenzionata a mettere in campo professionalità specifiche per intercettare l’esistenza di eventuali problemi.

"In questi mesi abbiamo ricevuto le ispezioni senza preavviso di Arpae, dell’Igiene pubblica e del veterinario – spiega il direttore Davide Bacchiega –. I controlli effettuati da tutti questi soggetti hanno prodotto risultati che hanno certificato l’assenza di emissioni nocive e che ci collocano pienamente nei parametri. Il 30 settembre abbiamo consegnato il modello odorigeno richiesto da Arpae, relativo all’impianto di biogas che funziona dal 2016 senza problemi".

"Per la porcilaia – continua – Arpae ha rilevato che il limite raggiunto dagli odori è a cinque metri della ventola, perfettamente quindi entro i parametri fissati. La nostra, fondata nel 1956, è un’azienda modello che sposa il modello del greenville europeo introdotto sei anni fa e prevede la messa in opera della circolarità completa dei processi nel settore agricolo".

Lo step ancora atteso è l’incontro con l’Amministrazione con la quale l’azienda ha iniziato a interloquire con costanza da alcuni mesi. "Quando è sorto il problema dei cattivi odori avvertiti da una parte dei lughesi – sottolinea Bacchiega – l’azienda ha contattato tre società che si occupano dell’abbattimento degli odori che hanno prodotto altrettanti preventivi da considerare, nelle nostre intenzioni, qualora i controlli avessero prodotto risultati diversi da quelli ottenuti. Siamo però ugualmente disponibili a sederci a un tavolo con l’Amministrazione, preventivi alla mano, per valutare eventuali interventi nonostante non ci siano situazioni da correggere a fronte dei parametri riscontrati che, ripeto, sono nella norma. L’obiettivo dell’azienda è di vivere e non di fare passi indietro. Al momento sono trenta le famiglie che lavorano per noi. La nostra è una realtà modello che crede nella circolarità dei processi e si è dotata della tecnologia necessaria per metterla in pratica".

Per finire, un invito rivolto a chi condivide sui social il proprio disagio per gli odori. "Le nostre porte sono aperte – conclude Bacchiega –. Dalle 6 del mattino fino circa alle 18, l’azienda è operativa. Invitiamo quindi coloro che lamentano disagi a farci visita ovviamente nel rispetto delle norme in tema di igiene e sicurezza evitando, se possibile, i momenti di massima operatività. Saremo lieti di accompagnare i visitatori all’interno della Benfenati. Non abbiamo nulla da nascondere".

Monia Savioli