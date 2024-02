Cattivo odore nell’aria. Scatta l’ordinanza del sindaco. Vietato l’uso del fertilizzante

Continua a far discutere il problema dei cattivi odori in città causato dal ricorso da parte di un’azienda di un fertilizzante, la borlanda. Per risolvere il problema ieri il sindaco ha vietato con un’ordinanza lo spargimento del prodotto che l’azienda nei giorni scorsi aveva utilizzato nei campi a Classe e a Lido Adriano.

L’odore si era sparso in poco tempo nell’aria appestando gran parte della città e non solo, al punto che era stato necessario coinvolgere l’Ausl e Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia per capire cosa stesse succedendo. Il provvedimento è stato disposto dopo un sopralluogo congiunto con i tecnici di Arpae e quindi in accordo con Ausl e Arpae, che, insieme alla Polizia locale, vigileranno sulla sua esatta esecuzione. Nei giorni scorsi l’Amministrazione aveva avvisato l’azienda delle conseguenze che lo spargimento del fertilizzante aveva prodotto, chiedendo di smettere immediatamente di utilizzarlo. Ma la richiesta è caduta nel vuoto e così si è dovuti ricorrere a un’ordinanza che introduce il divieto.

(Tecnici di Arpae in una foto di repertorio).