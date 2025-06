Cau a Conselice, apertura sei ore al giorno

Il secondo Centro di Assistenza Urgenza (Cau) della Bassa Romagna è stato inaugurato ieri a Conselice. E’ stato realizzato presso la Casa della Comunità in via Selice 101. E’ attivo, con accesso diretto, sette giorni su sette, per 6 ore al giorno (dalle 14 alle 20 nelle giornate di lunedì e venerdì e dalle 8 alle 14 in tutti gli altri giorni). Ad ogni turno saranno presenti un medico e un infermiere. I Cau sono strutture territoriali destinate alla gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale (codici bianchi e verdi) che garantiscono anche prestazioni non complesse spesso erogate impropriamente nei Pronto Soccorso. I servizi: visite mediche, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (per esempio, suture, medicazioni), prelievo per indagini di laboratorio, Ecg e raccordo rapido per esami radiologici o ecografici, osservazione post-trattamento, attivazione di percorsi e prestazioni a completamento dell’iter diagnostico. La visita e alcuni accertamenti diagnostici sono gratuiti per tutti i cittadini residenti o assistiti della regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un costo di 20 euro da corrispondere al medico, a fronte di relativa ricevuta. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del paziente con relativo ticket, se dovuto, in base alle esenzioni possedute.

Presente al taglio del nastro anche il presidente della Regione, Michele de Pascale. "Con l’inaugurazione, oggi, dei Cau di Castel Bolognese e Conselice – ha detto –, entrambi realizzati nelle rispettive Case della Comunità, i cittadini di tutto il territorio potranno contare su strutture vicine, ad accesso diretto, attive sette giorni su sette, in ambulatori completamente rinnovati con una progettazione degli ambienti orientata al migliore comfort dei pazienti e del personale. Una sanità di prossimità, che potenzia la medicina territoriale e dà risposta ai problemi di salute urgenti, ma a bassa complessità". Il Cau di Conselice è stato allestito presso la Casa della Comunità al piano rialzato, con accesso dedicato dal retro della struttura; si tratta di locali inseriti all’interno dell’ala dell’edificio che è stata recentemente ristrutturata. Per favorire l’accessibilità è disponibile il parcheggio nell’area antistante e nelle immediate vicinanze.

"La partenza del Cau rappresenta uno dei pilastri del programma elettorale con cui ci siamo sottoposti al voto dei cittadini un anno fa e che da oggi è realtà – ha aggiunto il sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi –. Un profondo ringraziamento all’Ausl Romagna per il raggiungimento di questo risultato, che consente a Conselice di ospitare un fondamentale presidio di sanità pubblica a disposizione di tutti i cittadini della Bassa Romagna. Un intervento che si affianca alla ristrutturazione di una parte significativa della Casa della Comunità, alla recente attivazione dell’infermiere di comunità, alla costituzione della medicina in rete per quanto riguarda i medici di medicina generale e alla riattivazione dello specialista cardiologo dentro la struttura".

Matteo Bondi