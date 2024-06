Cau, trenta accessi in due giorni

Ha aperto i battenti lunedì scorso ma è stato inaugurato ufficialmente solo ieri mattina. Parliamo nel nuovo Cau, Centro Assistenza Urgenza di Lugo, attivo nel Padiglione C dell’ospedale Umberto I, ingresso viale Masi, che nelle prime due giornate di attività ha già registrato oltre 30 accessi. Al taglio del nastro, oltre ai neo amministratori del territorio, erano presenti anche la direttrice del Distretto sanitario Federica Boschi, la responsabile della direzione infermieristica e tecnica di Ravenna Katia Prati, il medico di medicina generale e rappresentante della categoria nel dipartimento di Cure primarie Federico Damassa e il direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori. "I Cau rappresentano un’importante risposta territoriale ai bisogni di salute – ha sottolineato Damassa – e devono operare in un’ottica di interazione costante con i medici di medicina generale. Un cambio di passo che esce da modelli fissi per dare sempre più risposte appropriate ai cittadini in termini di salute".

A sostenere l’importanza del nuovo servizio anche Carradori: "Tutto questo non deve farci dimenticare la scarsa attenzione che in questi anni è stata rivolta al Servizio sanitario nazionale, sia in termini di mancate risorse che di investimenti sui professionisti – ha evidenziato –. Questa struttura, così come le altre già presenti in Romagna, non sono la panacea di tutti i mali, ma rappresentano il dovere di tentare di dare risposte ai bisogni della popolazione. Non abbiamo ricette in tasca e tutto è perfettibile. Sarebbe sbagliato valutare la bontà dei Cau solo in funzione di quanti accessi minori in meno si presentano ai Pronto soccorso. Ciò si potrà valutare a distanza, ma se la popolazione che si rivolge ai Cau è numerosa, come dimostrano i dati di attività, vuol dire che stiamo offrendo una risposta concreta ai bisogni di salute". In conclusione il commento della neo sindaca di Lugo, Elena Zannoni. " Sono felice di partecipare a questa importante realizzazione – ha detto – perché credo che l’integrazione socio sanitaria e quella fra ospedale e territorio rappresenti la sfida dell’oggi e quella futura. Sapere che c’è un sistema che agisce sull’appropriatezza e sulla qualità dei servizi credo sia soddisfazione per tutti. Così come lo è altrettanto avere visto la piena ripresa delle attività dell’ospedale di Lugo, dopo la fase del covid. Ora occorre lavorare con la popolazione per far conoscere questo servizio, l’attività e quando dovervi ricorrere".

Il Cau di Lugo è attivo sette giorni su sette, per 12 ore, dalle 8 alle 20. Le visite mediche domiciliari nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi continueranno a essere garantite dalla Continuità assistenziale.

Monia Savioli