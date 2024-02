Cau Valle del Senio, un incontro

Un incontro per parlare dei Cau, i Centri di assistenza e urgenza su cui la Regione punta per snellire le attese nei Pronto soccorso. Ne sono già stati aperti diversi in Romagna ed entro l’anno ne è previsto uno anche a Castel Bolognese, nella Casa della comunità, che prenderà il nome di ’Valle del Senio’ è che è pensato per rispondere anche alle esigenze di Riolo Terme e Casola Valsenio. Proprio per parlare di questa novità lunedì 12 febbraio alle 17.30 si terrà un incontro pubblico con la direttrice del distretto di Faenza dell’Ausl Romagna Donatina Cilla nella sala del Consiglio comunale di Riolo Terme. Verranno presentati alla cittadinanza i prossimi passi verso l’apertura del Cau della Valle del Senio.

Nei Cau lavorano medici di continuità assistenziale e infermieri, adeguatamente formati, pronti ad accogliere e assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità, 7 giorni su 7 con accesso diretto.

I Cau possono erogare gratuitamente prestazioni quali visite mediche, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (per esempio suture, medicazioni) e prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi di origine traumatica.