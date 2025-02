Causa su suole delle scarpe, vince Valleverde

Rafting Goldstar, azienda italiana che fa capo al gruppo Silver1 di Elvio Silvagni, che ha gli uffici dirigenziali a Fusignano, di cui fa parte anche il marchio Valleverde, riceverà la somma di 10 mila euro dalla tedesca Birkenstock, anch’essa operante nel settore calzaturiero, quale risarcimento per la causa da questa intentata contro la ditta italiana ormai una decina di anni fa. A deciderlo è stata la Corte di Appello di Parigi che ha così confermato la stessa decisione presa dalla Corte Europea che indicava come fosse impossibile per l’azienda tedesca registrare il disegno della suola come marchio di fabbrica.

Oltre alla conferma della sentenza europea e al risarcimento alla Rafting Goldstar, la società tedesca è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali di ricorso. La battaglia legale intrapresa dalla Birkenstock, un vero e proprio colosso nel settore calzaturiero - l’azienda a partire dal 2021 è entrata nel portafoglio di L-Catterton che fa capo alla famiglia Arnault -, risale a quasi 10 anni fa. La prima causa venne inoltrata nell’agosto 2015 quando Birkenstock portò a giudizio Rafting Goldstar presso il Tribunale di Milano per la contraffazione di un suo marchio d’impresa, il disegno del battistrada della suola dei loro sandali. Quest’ultimo, però, non sarebbe registrabile come marchio di fabbrica: sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea che nel settembre 2018 ha dichiarato tale marchio privo di distinzione.

Quella della capitale francese non è l’unica sentenza a conferma della pronuncia della Corte europea, infatti, nel 2018 si pronunciò a favore dell’azienda italiana anche il tribunale del Benelux. Nel maggio 2024 la Corte di giustizia federale tedesca aveva ribadito come non fosse possibile registrare le suole delle calzature come marchi, condannando la Birkenstock al pagamento delle spese processuali.

Interpellato sulla questione, il titolare del gruppo Silver1, che ha gli uffici dirigenziali a Fusignano, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ricordando come si debba ancora pronunciare il tribunale di Milano. Si è, infatti, in attesa della sentenza di secondo grado del tribunale meneghino che dovrebbe essere prossima. Il tribunale di Milano nel 2020 aveva dichiarato nullo il marchio registrato da Birkenstock nel 2015 perché contrario all’articolo 13 del Codice della proprietà industriale.

Matteo Bondi