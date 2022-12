Cava, ritirata la richiesta per continuare a estrarre

È stata ritirata la richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava di Monte Tondo per il periodo fino al 2027. La multinazionale francese Saint-Gobain ha optato per fare un passo indietro, come si apprende sul sito della Regione, dove il procedimento risulta archiviato per il ritiro della pratica in oggetto. La notizia è finora la più significativa fra quelle che si sono succedute negli ultimi anni, da quando è emersa la volontà della Saint-Gobain di ampliare l’area delle estrazioni. L’impressione di molti è che la multinazionale possa aver deciso di ritirare la richiesta di prosecuzione degli scavi fino al 2027 dopo aver percepito che questa, se mantenuta in piedi, avrebbe finito con l’essere respinta dalla Regione.

Un passo indietro che appare quale il prologo a un ‘no’ più forte che potrebbe arrivare all’indirizzo della multinazionale francese, e cioè quello rivolto alla richiesta di ampliare l’area di cava, sulla quale dovrebbe esprimersi la Provincia con il nuovo Piano per le attività estrattive, in stallo ormai da un anno e mezzo. Il tema aveva innescato due manifestazioni da parte dei lavoratori del comparto del gesso, scesi in piazza con trattori, pale e picconi: una prima volta a Casola Valsenio, a inizio 2022, e una seconda a Riolo Terme poche settimane fa, in occasione della visita nella vallata della commissaria Unesco Gordana Beltram, chiamata a effettuare un sopralluogo in vista della candidatura dei gessi a Patrimonio dell’Umanità.

Che cosa accadrà ora? In base alla normativa attuale, le estrazioni alla cava potranno proseguire per ancora dieci mesi, fino all’ottobre 2023, in forza della deroga di un anno alle escavazioni ottenuta circa due mesi fa. Scaduto questo termine, nulla vieterà alla Saint-Gobain di presentarne un altro, in ragione del fatto che la quota massima di gesso estraibile per legge è ancora piuttosto lontana: secondo gli esperti che hanno redatto lo studio ad hoc commissionato dalla Regione, sarebbe possibile estrarre materiale più o meno fino al 2030, mentre secondo l’azienda il gesso effettivamente a disposizione sarebbe molto meno, non abbastanza perché una multinazionale della sua portata possa programmare investimenti.

C’è poi un altro fattore in campo: l’assemblea regionale ha chiesto alla giunta Bonaccini di verificare che l’attività di scavo non intercetti in alcun modo i fenomeni carsici, nello specifico i rami laterali del sistema della Grotta del Re Tiberio, che sono tutelati per legge. Non è assolutamente certo che sia possibile in futuro proseguire gli scavi senza che questi investano le grotte. "Ci mobiliteremo perché questo non accada – fanno sapere dalla galassia ambientalista – altrimenti questa volta in piazza con le piccozze ci andiamo noi".

Filippo Donati