Cavalieri faentini sugli scudi. A Ferrara Bellini centra il poker. Diafaldi secondo a Narni

Domenica è stata una giornata memorabile per i Cavalieri Faentini, protagonisti in due importanti eventi di monta storica: lo “Special Event” del Trofeo Narni e la Giostra del Monaco a Ferrara. A Narni, lo “Special Event” organizzato da Fitetrec-Ante e l’Associazione della “Corsa all’Anello” ha visto 17 binomi sfidarsi con grande impegno. Le prove si sono articolate in tre tornate, ognuna con anelli di dimensioni progressivamente più piccole. I cavalieri faentini hanno brillato in questa competizione. Marco Diafaldi, in sella a Tutto Scorre, ha conquistato un eccellente secondo posto con un totale di 95 punti, dimostrando grande abilità e precisione. Stefano Venturelli, sul suo Turkish Moon, si è classificato terzo con 90 punti, un risultato reso ancora più significativo dal suo tempo inferiore rispetto agli altri avversari a parità di punteggio. Nonostante qualche difficoltà iniziale con il suo cavallo Askyfullostars, Matteo Tabanelli ha dimostrato grande determinazione e coraggio, seppur una caduta senza conseguenze gli abbia impedito di ottenere un punteggio.

Contemporaneamente, a Ferrara, si è svolta la 21ª edizione della Giostra del Monaco. In questa competizione all’anello, Marcello Bellini in sella a Ugar ha ottenuto la sua quarta vittoria. A contendersi il titolo con lui c’erano altri cinque cavalieri, tra cui il giovane e promettente Marco Beccacece del Borgo Durbecco, su Firts Fantasy, che ha mostrato un’ottima performance.

Il prossimo fine settimana si preannuncia altrettanto entusiasmante per gli appassionati di monta storica, con un’altra gara a Ferrara, incentrata sull’uso della mazza. Inoltre, si terranno importanti eventi come il Palio dei 10 Comuni a Montagnana, la Giostra di Valfabbrica in Umbria e la rinomata Giostra del Saracino ad Arezzo.