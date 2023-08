Cavalieri manfredi per la quarta vittoria stagionale

Cavalieri manfredi alla ricerca della quarta vittoria stagionale domenica 20 agosto alla 55esima edizione del torneo cavalleresco di Castel Clementino a Servigliano, nelle Marche. Con il faentino Nicholas Lionetti che rientra dopo l’infortunio patito alla Quintana di Ascoli.

I cavalieri iscritti alla giostra dell’anello 2023 sono: Daniele Scarponi (Paese Vecchio), Nicholas Lionetti (Porta Navarra), Lorenzo Melosso (Porta Marina), Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito) e Mario Cavallari (San Marco). Lionetti, infortunatosi la prima domenica di agosto alla Quintana di Ascoli, ha recuperato e sarà della partita. Lo scorso anno vinse Massimo Gubbini per Paese Vecchio. Una curiosità. Il manifesto ufficiale del 55esimo torneo cavalleresco di Castel Clementino è dedicato al grande cavaliere Gianfranco Ricci. Non poteva essere altrimenti: ricorre, infatti quest’anno, il 25esimo anniversario della morte del leggendario cavaliere giostrante faentino che, sull’otto serviglianese, gareggiò a lungo sempre con la casacca di Porta Santo Spirito, vincendo ben otto edizioni della Giostra dell’anello negli anni 1976 (in sella a Corunas), 1978 (Polvere), 1980 (Polvere), 1983 (Zirmia), 1984 (Serviani), 1985 (Assioma), 1988 (Logar), 1991 (Fatur). Un mito in senso assoluto. Nella sua Faenza la commemorazione dell’anniversario è avvenuta a metà aprile al Rione Rosso. Ancora oggi Gianfranco Ricci detiene il record delle vittorie a Servigliano, condiviso con Emilio Mordente: entrambi a quota otto successi. Una rivalità, quella tra Mordente e Ricci, che ha segnato la storia della Giostra dell’anello di Castel Clementino. A sette vittorie incalza però il folignate Luca Innocenzi, che domenica sarà in gara. Questi gli altri cavalieri faentini vittoriosi a Servigliano: 4 volte Gianni Vignoli, 3 Willer Giacomoni, 2 Adriano Capiani, 1 Alfiero Capiani e Mario Giacomoni.

Gabriele Garavini