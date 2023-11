Cavallerizza, abbattuto il fabbricato sul lato sud

L’abbattimento del fabbricato che sorgeva sul lato sud della palestra della Cavallerizza, compiuto negli ultimi giorni, ha riportato alla luce l’aspetto che aveva la costruzione decenni fa, prima che venisse oscurato dalle parti più recenti. Un volto per molti cittadini inedito, che ha infatti lasciato a bocca aperta tanti di loro, che per la prima volta percepiscono l’aspetto della palestra così com’era un tempo. La Cavallerizza è una contemporanea dell’Italia unita: fu realizzata nel 1864 come maneggio coperto (allora Faenza si estendeva poco oltre il centro storico, e questa parte della città lambiva la campagna). Ristrutturata nel 1974, presenta ancora la caratteristica fisionomia con muratura a vista e finestroni ad arco voluta un secolo prima. Curiosamente, a costruirla fu l’Esercito. Da tempo i cavalli non mettono più piede in quella che ufficialmente porta il nome di palestra Ivo Badiali: il finanziamento per i lavori di ripristino a firma Pnrr, per un totale di 750mila euro, è il primo, insieme a quello per il Palazzo delle esposizioni, che il Comune di Faenza riuscì ad aggiudicarsi.

La Cavallerizza rimarrà quello che è stata nella storia recente, e cioè una palestra a servizio delle attività sportive e delle scuole: prevedere quali non è semplice, considerato le dinamiche demografiche fra i più giovani, che in alcuni anni hanno portato certe scuole a vivere un vero e proprio boom di iscrizioni a spese di altre. Il piano di interventi, quadriennale, contempla la ristrutturazione della palestra e la rigenerazione dell’area verde di piazza Dante. Una palestra a 100 metri dal centro storico, circondata da una quantità modesta di parcheggi, può sembrare un qualcosa di datato, tipico di altre epoche. La sempre minore quota di giovanissimi impegnati in attività sportive ha però costretto vari comuni ad adottare soluzioni di questo tipo, portando palestre ‘dalle porte aperte’ nei luoghi frequentati dagli adolescenti, con l’obiettivo appunto di avvicinarli allo sport più di quanto possano fare i campi sportivi maggiormente strutturati ma lontani dal centro.

Filippo Donati