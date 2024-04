Cavallerizza, la palestra riapre dopo l’alluvione

La palestra della Cavallerizza ha riaperto al pubblico dopo i danni dell’alluvione dello scorso maggio. Nelle scorse ore varie squadre della città sono tornate a calcare il parquet del più storico impianto sportivo faentino, completamente ripristinato dopo che quello precedente era stato reso inservibile dalle acque arrivate qui dal Lamone. La palestra, affacciata sulla porzione di corso Garibaldi esterna alle mura, rappresentò il vertice nord-est del fronte delle acque alluvionali nell’area urbana: in via Roma, appena poco più a nord, i danni furono limitati, mentre la Cavallerizza – ufficialmente palestra ‘Ivo Badiali’ – subì ferite gravissime, che costrinsero il Comune a mettere in campo lavori di rifacimento per 300mila euro, possibili grazie a una donazione di Conad. Le tonnellate di acqua e fango penetrate qui non danneggiarono solo il parquet: il fondo in cemento accusò le lunghe ore a contatto con i detriti, così come i quadri elettrici, gli impianti di illuminazione, la centrale termica posizionata nel piano interrato (completamente sommersa), per arrivare fino ai danni alle attrezzature sportive e ai muri perimetrali. La devastazione fu totale anche nel locale attiguo che ospitava gli spogliatoi, il quale tuttavia era in attesa di essere abbattuto, sfruttando quello che a suo tempo fu il primo finanziamento che il Comune di Faenza ottenne nell’ambito del Pnrr: 750mila euro destinati proprio alla costruzione di nuovi spogliatoi, che saranno pronti nel 2025.

La palestra, dove nelle scorse ore si sono allenate le quadre di pallamano sfrattate dalla ex Succovit – pure esso destinato ad abbattimento nell’ottica della ricostruzione (operazione anche questa sostenuta dal Pnrr) – rappresenta un vero e proprio monumento alle attività sportive in città. È grossomodo una contemporanea dell’Italia unita, avendo visto la luce nel 1864. Il primo sport che vi si praticò fu l’equitazione: ad occuparsi della sua realizzazione fu l’esercito, che in quel momento aveva bisogno di un impianto per le proprie esercitazioni a cavallo (ecco spiegata l’origine del nome con cui tutta la città si riferisce a lei). La Romagna di quell’epoca era infatti un luogo di frontiera: appena oltre le paludi che circondavano sul lato nord Ravenna e Comacchio si stagliava il Regno Lombardo-Veneto, allora dominato dagli Asburgo. Solo nel 1866 l’Italia avrebbe allargato i suoi confini fino a comprendere gran parte dell’attuale Veneto. La palestra subì un massiccio intervento di ristrutturazione anche nel 1974, il quale però non ne intaccò la fisionomia che la caratterizza, con i finestroni ad arco e la muratura a vista datata a novant’anni prima. Oggi la Cavallerizza è uno degli impianti sportivi più vicini al centro storico: uno status in qualche modo anomalo, che la rende però un edificio importante a servizio sia delle scuole della città che delle squadre impegnate negli sport indoor.

Filippo Donati