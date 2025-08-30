Cavallerizza, ultimi interventi. Investimento da 106mila euro

La palestra Cavallerizza rinasce dopo l’alluvione del marzo 2023. Manca infatti sempre meno alla conclusione dei lavori che hanno interessato il complesso sportivo ‘Ivo Badiali’ in piazza Dante a Faenza. Già prima degli eventi calamitosi che avevano devastato la Romagna l’Amministrazione comunale faentina aveva pianificato un importante progetto di riqualificazione legato alla struttura, utilizzata da numerose società sportive della città, nonché dalle scuole. Un progetto strategico anche per la zona di piazza Dante e per l’area verde adiacente, con l’obiettivo di risolvere le criticità legate a situazioni di degrado più volte trattate anche nel corso dei consigli comunali. A metterci lo zampino poi è stata l’alluvione del 17 maggio che purtroppo aveva colpito anche il complesso sportivo dilatando piani e date di intervento previsto, dal costo di 750 mila euro. Per questo motivo, grazie alla donazione di Conad, da 300 mila euro, il primo passaggio è consistito in una manutenzione straordinaria che ha contemplato tra le altre gli interventi sul fondo in cemento e sul parquet. Contestualmente era stato demolito il corpo edile che ospitava gli spogliatoi, di più recente realizzazione. Quindi una volta completati i lavori sul fondo si è proceduto nel 2024 alla riapertura della palestra, inteso come spazio dove svolgere gli allenamenti, senza gli spogliatoi, un’area questa nella quale sono proseguiti i lavori di riqualificazione previsti e finanziati con risorse Pnrr.

A cavallo di ferragosto è stato approvato poi dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità che prevede il completamento del corpo palestra e spogliatoi con rifacimento della copertura, un’opera del valore complessivo di 106mila euro articolata in due lotti distinti. Il primo riguarda il completamento della copertura dei nuovi spogliatoi e l’installazione della linea vita con l’obiettivo di risolvere le infiltrazioni d’acqua che compromettono funzionalità e sicurezza degli ambienti, soprattutto nel giunto tra edificio storico e nuove strutture. Il secondo stralcio invece riguarda il miglioramento del comfort ambientale e le opere di completamento interne ed esterne. Al primo piano degli spogliatoi è previsto un impianto di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti, collegato a quello del piano terra e integrato da una nuova zona di termoregolazione per gestire in autonomia temperatura e orari. Quindi la sostituzione della valvola miscelatrice con una più idonea e la configurazione della logica di funzionamento degli aerotermi della palestra maggiore. Nella centrale termica infine si prevedono lavori di modifica e integrazione del sistema di regolazione. All’esterno verranno realizzati cordoli di finitura in cemento con ancoraggi, la rampa di ingresso e la sistemazione provvisoria delle aree con stabilizzato in attesa della nuova pavimentazione di collegamento con l’area parco. d.v.