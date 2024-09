Cavassini, il ‘doppio’ personaggio: "Studi veterinari, lirica e storia. Che dolore perdere mia sorella"

Una professione, il veterinario specializzato in farmaceutica con l’obiettivo del benessere degli animali da allevamento, che da decenni condivide con tante vocazioni e passioni che sono anche veri e propri ‘lavori’ culturali: le opere liriche, il canto, le ricadute locali della storia fra le due guerre mondiali e la sua narrazione in sodalizio con storici e studiosi come Mimmo Franzinelli, Roberto Balzani, Dante Bolognesi, Nino Carnoli e altri. Fronti che fanno di Paolo Cavassini un ‘doppio’ personaggio: per professione è in prima linea nello studio e nella diffusione delle nuove molecole e dei nuovi prodotti naturali alternativi agli antibiotici negli allevamenti; per le passioni è conosciutissimo a Ravenna per i decenni da baritono in playback nella Compagnia dei Mimi della lirica, per le romanze cantante per gli ospiti delle Rsa, per i concerti di livello a Ravenna come a Bologna, per i suoi libri e le narrazion, spesso venate di penetrante ironia: fra le tante, l’uso politico di Dante dal Risorgimento al fascismo.

Paolo Cavassini, quanto è triste non poter più incontrare sua sorella Chiara alla libreria Feltrinelli…

"Già. La mia amata sorella è morta due mesi fa e io non so nemmeno come chiamarmi. La lingua italiana non dà dignità lessicale ai fratelli/sorelle rimasti privi del proprio reciproco. Ultimamente ho letto che colui o colei che ha perso un fratello o una sorella potrebbero chiamarsi Dioscuri. Castore e Pollùce…".

I due gemelli figli di Zeus e Leda…l’uno mortale, l’altro immortale...

"E si volevano un gran bene. Quando Castore morì in battaglia, Polluce chiese a Zeus di renderlo mortale per poter raggiungere nell’Ade il fratello. Zeus fece di meglio: concesse a entrambi i figlioli di vivere in alternanza fra l’Olimpo e gli Inferi e trascorrere il proprio tempo insieme. Ecco, sono sicuro che quando a Chiara toccasse il turno terreno e leggesse questa intervista direbbe “però, che bravo il Carlino”. E altrettanto certamente direbbe “te invece sei il solito patacca”. Che bello sarebbe…!".

Faccio mia questa sua saggia forma di elaborazione del lutto e comincio con una considerazione: non deve essere stato facile per lei tenere insieme le sue ricerche scientifiche per gli animali da allevamento con i ‘do di petto’ e le ricerche storiche sul fronte Orientale…

"Soprattutto con una professione che mi porta in giro per il mondo. Tanto che ultimamente ho abbandonato molti altri interessi che avevo, perché un conto è quando si è giovani, altro è ora. Al tempo dell’università la passione per la lirica, per il canto come espressione della voce, per il cinema, il teatro, la storia mi ha assorbito completamente, tanto che la laurea è arrivata tardi, nel ‘94".

Partiamo dalla professione...

"La laurea è in Veterinaria, la formazione è Farmaceutica e per questo ho trovato subito lavoro presso aziende che studiano, producono e commercializzano prodotti per la salute degli allevamenti. Per vent’anni ho lavorato con un’azienda che ha sede a Bertinoro, poi con una di Ginevra e infine con una di Barcellona".

Con quale ruolo?

"Responsabile tecnico sul fronte della produzione di nuove molecole utili al benessere di polli, tacchini, suini, bovini, conigli... Da anni la ricerca scientifica punta sui prodotti naturali in funzione preventiva come origano, aglio, arance, peperoncino. L’obiettivo è ridurre al minimo indispensabile gli antibiotici, che ovviamente si utilizzano in caso ad esempio di polmonite. I nuovi prodotti servono in prevenzione, a migliorare lo stato di salute dell’animale e quindi per molti aspetti sono complementari agli antibiotici".

Come scelse Veterinaria?

"Il babbo, Domenico, scomparso pochi mesi fa, era un agricoltore e nel podere a Glorie allevava anche cavalli e io avrei voluto proseguirne l’attività in maniera professionale, poi capii che non era il caso e puntai, quanto al lavoro, sull’industria farmaceutica".

Dove abitavate?

"A Ravenna. La mamma, Paola Cafiero, era, e lo è ancora, casalinga. Io sono nato nel ‘64 e successivamente è nata Chiara. Dopo le medie, il Classico. Ero nella sezione D, quella dei ragazzi di vario stato sociale, le sezioni elitarie erano la A e la B. A me già piaceva leggere e col Classico è diventata la prima passione, mi sono letto tutti i grandi autori russi. Durante le vacanze andavo a lavorare, alla Setramar, alla pesa dove c’era Belgio Mazzavillani che ci incantava con i suoi racconti di guerra. Anche quando ero all’università, in estate lavoravo nel campo del babbo".

Quando sono arrivate le altre passioni?

"A 12-13 anni iniziò la passione per la musica lirica, a 14 anni andavo ad assistere a tutte le opere dal loggione dell’Alighieri. Una passione totalizzante sorta grazie a due dischi in vinile, che erano in casa, con le voci di Beniamino Gigli e Carlo Tagliabue; poi l’interesse si è focalizzato sulle voci".

Nel senso?

"Che da una parte cominciai a dedicarmi allo studio delle voci dei cantanti e dall’altra all’analisi storica dell’esecuzione delle opere. A Ravenna c’era un fornaio, Gino Missiroli che aveva una collezione immensa, poi donata alla Classense, e me la mise a disposizione per le ricerche. Negli anni dell’università cominciai a frequentare i teatri lirici di mezza Italia, poi la passione si ampliò al lavoro teatrale, le grandi compagnie del tempo, e al cinema. Cominciai anche ad andare a scuola di canto. Fu così che andai fuori corso e mi laureai con anni di ritardo".

È di quel periodo il suo ingresso nella Compagnia dei Mimi? "Esattamente, la Compagnia del tenore Vittorio Pandano. Si cantava in play back, aprivamo solo la bocca, è stata un’esperienza entusiasmante, formativa. il mio ruolo è sempre stato quello del baritono, imposto dal tono della voce. Abbiamo fatto spettacoli ovunque, applauditissimi, e vinto molti premi nazionali. Poi con l’avanzare dell’età sono uscito".

Finito di muovere solo le labbra, lei ha cominciato a cantare…

"Sono tornato a scuola alcuni anni fa, non è facile, occorre sensibilità, fiato, esercizio fisico per la gola, il diaframma, altri muscoli, ma soprattutto mentale. Quando a casa provo la voce e le finestre sono aperte, la gente si ferma ad ascoltare…vibra anche l’aria! E con un pianista studio e provo le romanze…così poi posso cantare per gli anziani ospiti delle Rsa, ma non solo…".

E oltre al canto ci sono diversi libri...

"Alla base c’è la ricerca storica con i suoi risvolti locali. Un’attività che ha origini lontane, focalizzata sul periodo fra le due grandi guerre con particolare riferimento al confine orientale e all’irredentismo. Ne sono scaturiti due libri su Fiume e l’impresa di D’Annunzio, scritti con Mimmo Franzinelli, e poi ‘Un matrimonio d’interesse’ scritto con Andrea Casadio e Alessandro Luparini sull’avvento del fascismo e le Cooperative ravennati, infine ‘Nero Ravenna’, sull’attentato al gerarca fascista Ettore Muti scritto con Nino Carnoli…cui si aggiungono le narrazioni storiche con intrecci fra opere liriche, scrittori, Risorgimento, Dante, don Minzoni, Teodorico e molto altro...".

