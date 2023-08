Cavassini presenta il suo libro ’Il guerriero che amava Ravenna’

Nuovo incontro questa sera di ’Quelle cose belle’: mosaici, melodie e memorie presso la Domus dei Tappeti di Pietra. Alle 21.10, Paolo Cavassini presenta ’Il guerriero che amava Ravenna’. La figura di Droctulft, che guidò le milizie imperiali contro i longobardi pur essendo di stirpe germanica, ha da sempre affascinato storici, filologi, intellettuali. Ma a consegnarlo all’eternità della poesia è stato Jorge Luis Borges, che gli ha dedicato pagine memorabili nella sua raccolta ’L’Aleph’. Cavassini le racconta e le commenta, in italiano e in inglese. Ingresso libero. A seguire, alle ore 21.30, all’interno dell’area espositiva ipogea, Federica Paoli, sax, propone studi F. W. Ferling (1796-1874). Concerto incluso nel biglietto d’ingresso alla Domus (4 euro). L’iniziativa è realizzata dall’associazione Amici di RavennAntica, in collaborazione con Fondazione RavennAntica e con il Conservatorio statale ’Giuseppe Verdi’ di Ravenna. Info: 0544-32512