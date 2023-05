Caviro, dopo il maxi incendio ora il problema è smaltire l’acqua

Allagare lo stabilimento incendiato per evitare lo sversamento e la fuoriuscita delle acque contenute nelle vasche interne. Questo il piano di Caviro che potrebbe scattare nelle prossime ore se il livello della cassa interna dovesse ulteriormente andare sotto pressione a causa delle precipitazioni meteorologiche previste per oggi.

A spiegare l’oneroso piano nel dettaglio è stato il direttore generale di Caviro Extra Fabio Baldazzi. "Si profila un altro giorno di passione, siamo vicini ai livelli di guardia. Il tema ora non è più il fuoco ma come smaltire le acque". Nella giornata di lunedì infatti l’azienda era stata gravata da un pauroso incendio che non ha avuto conseguenze nè sul piano della salute dei dipendenti, nè su quello ambientale; Le analisi e i campionamenti aria-acqua eseguiti da Arpae hanno infatti per il momento escluso la presenza di diossine e di altre componenti dannosi. In particolare per quanto riguarda l’acqua "lo stabilimento è dotato di un sistema di raccolta e di recupero delle acque, non solo meteoriche – ha detto il direttore – con depuratori e digestori". Per contenere il calore, per circoscrivere l’incendio e poi per spegnerlo definitivamente era stata utilizzata "una grande quantità di acqua che il depuratore sta ora gestendo – ha proseguito Baldazzi –. Ma le acque, comprese quelle meteoriche devono essere convogliate e se dovessero proseguire le precipitazioni potremmo andare in crisi".

Oggi torneranno al lavoro tutti i dipendenti, e l’azienda sarà impegnata "a controllare che dentro ai serbatoi non sia rimasto alcool". Dopodiché inizieranno le attività della magistratura e quelle dei periti. La stima dei danni ammonta già a "molti milioni di euro – ha evidenziato il direttore di Caviro Extra –, ma non siamo spaventati da questo". Un ulteriore esborso però potrebbe essere costituito dal piano di gestione dell’eccesso delle acque meteoriche: "Nel momento in cui ci accorgessimo che non ce la facciamo, perchè il depuratore è grande ma l’acqua diventa troppa, abbiamo un sistema di allagamento dell’azienda". In questo modo Caviro gestirebbe il problema internamente. "Il piano si attiva quando ci rendiamo conto che andiamo in sversamento esterno. Sarebbe la prima volta in assoluto. Con questa azione eviteremmo la fuoriuscita dell’acqua dallo stabilimento". Dopodiché "Nei fiumi che hanno aree golenali esterne l’acqua si fa defluire, nel nostro caso invece con sistemi di pompaggio la riporteremmo dentro al depuratore un po’ alla volta".

d.v.