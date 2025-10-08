Caviro, impianto milionario nell’area del rogo

Un nuovo impianto per la produzione di acido tartarico naturale è stato inaugurato ieri a Faenza nella sede di Caviro Extra. Nel sito di via Convertite, nell’area che fu interessata l’8 maggio del 2023 da un grande incendio, il Gruppo Caviro ha spostato la produzione di acido tartarico naturale che veniva precedentemente svolta a Treviso. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri e l’assessore regionale con delega all’agricoltura e al settore agroalimentare Alessio Mammi. "Nei sessant’anni di attività di Caviro – ha detto Mammi –, il Gruppo ha sempre saputo navigare con visione e lungimiranza. Dietro alle tecnologie, ai luoghi e agli spazi ci sono persone, soci, amministratori e dipendenti, che hanno sempre fatto e continueranno a fare la differenza. Caviro oggi è un pilastro dell’agricoltura e del sistema vitivinicolo nazionale. E investimenti come questo, pur in un momento di grande difficoltà per il settore, danno fiducia". Il nuovo impianto è stato interamente progettato dall’ufficio tecnico di Caviro Extra e l’investimento complessivo ammonta a circa 20 milioni di euro.

"Questa inaugurazione ha per noi un grande valore simbolico, oltre che concreto – ha dichiarato Carlo Dalmonte, presidente Gruppo Caviro –. Ci riappropriamo di una parte del sito che era stata distrutta grazie ad un lavoro di progettazione e a investimenti straordinari. Oggi è il giorno della ripartenza e un ringraziamento particolare, a nome mio e del consiglio, va a tutte le persone di Caviro per il lavoro svolto durante le fasi più complesse della gestione dell’emergenza ma anche in questo percorso di rinascita". Per Valentino Tonini, direttore generale del Gruppo Caviro e amministratore di Caviro Extra: "L’incendio di due anni fa ha creato danni ingenti alla società e alla base sociale, ma abbiamo saputo rialzarci e oggi inauguriamo un impianto all’avanguardia che darà continuità al nostro business e aumenterà la capacità di competere e stare sul mercato di Caviro". La capacità del nuovo impianto è di 5mila tonnellate annue di acido tartarico naturale, e la capacità di stoccaggio del prodotto finito ammonta a 1200 tonnellate. Dopo il ritiro dalle cantine socie della feccia risultante dalla vinificazione, all’interno dell’impianto avviene l’estrazione del tartrato di calcio, prodotto intermedio che viene poi scomposto diventando acido tartarico naturale in soluzione poi filtrato e separato dal solfato di calcio. Dopo le fasi di cristallizzazione, concentrazione e centrifugazione, il prodotto viene lavato e decolorato fino ad arrivare all’aspetto bianco e privo di impurità. Segue poi la fase di essicazione e vagliatura che porta alle diverse tipologie granulometriche richieste dalle numerose applicazioni nel mercato. Il prodotto confezionato viene infine stoccato in un magazzino con atmosfera controllata e tecnologie che garantiscono la piena rintracciabilità dei lotti. "Siamo grati a Caviro per la resilienza dimostrata – ha evidenziato Andrea Fabbri -. Un gruppo che continua ad investire sul territorio e si contraddistingue come motore di crescita".

Damiano Ventura