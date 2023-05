Caviro, pompieri al lavoro sugli ultimi focolai

Dopo una notte passata interamente al lavoro sono continuate anche ieri le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco allo stabilimento Caviro di via Convertite. Anche se già lunedì sera il rogo era in parte domato, ieri mattina l’intervento era ancora pienamente in corso: all’interno dell’area del colosso cooperativo c’erano, infatti, alcuni focolai ancora da gestire e strutture da raffreddare, operazioni lunghe e delicate che hanno visto impegnati oltre quaranta uomini dei vigili del fuoco. Alcune squadre giunte da fuori provincia sono ripartite, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza continueranno anche nei prossimi giorni.

L’incendio si è sviluppato lunedì mattina alle 11.50 in un deposito interno dello stabilimento Caviro Extra di via Convertite dove viene lavorato e stoccato alcol etilico. Ci sono state esplosioni e le fiamme hanno avvolto una quindicina di silos. Al momento erano in corso lavori di manutenzione ma le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Gran parte del lavoro dei vigili del fuoco è consistito nell’impedire che le fiamme si estendessero e causassero ulteriori esplosioni – vicino c’erano altri 24 silos – e per questo sono state fatte evacuare aziende e circa 500 residenti della zona. Un rischio, quello dell’allargamento del rogo, che è stato considerato concreto fino almeno alle 18. Poi l’allarme è cessato (e i residenti sono infatti potuti rientrare). Fondamentale, spiegano dai vigili del fuoco, è stato l’utilizzo dei droni dotati di termocamera. Dall’alto hanno permesso di guidare le squadre nel direzionare i getti d’acqua e di monitorare le temperature dei silos contenenti alcol etilico e non coinvolti direttamente della fiamme. Fondamentale l’intervento della squadra speciale da Bologna con i mezzi che operano all’aeroporto e preparati per fronteggiare incendi di grosse quantità di combustibile, che hanno permesso di avvicinarsi alle fiamme dove gli altri mezzi non potevano arrivare.

Nel frattempo è attesa la prossima apertura da parte della Procura di Ravenna di un fascicolo per incendio colposo. Dopo il completamento delle operazioni di spegnimento e la consegna della relazione dei vigili del fuoco, sarà probabilmente necessaria una consulenza tecnica.

L’area dell’incendio è attualmente sotto sequestro.