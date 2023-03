Caviro produrrà biometano liquido dagli scarti

di Damiano Ventura

Dell’uva non si butta via niente. E questa non è una storpiatura dell’antico proverbio contadino ma una solida realtà su cui Caviro Extra ha orientato i propri investimenti. Anzi più che solida sarebbe il caso di parlare di liquida visto che il prossimo mese sarà questa la consistenza del biometano prodotto dal nuovo impianto dello stabilimento faentino.

Il prossimo mese infatti sarà operativo un nuovo processo che consentirà ulteriormente di ridurre gli scarti produttivi e più in particolare trasformerà il metano prodotto ed oggi immesso nella rete Snam in forma gassosa per rifornire i distributori auto di metano, in biometano liquido destinato ad alimentare direttamente i mezzi pesanti di ultima generazione, ovvero quelli ad impatto ambientale ridotto.

"Nel 2022 abbiamo trattato 650 mila tonnellate di scarti agroalimentari – premette il direttore generale di Caviro Extra Fabio Baldazzi –, e con queste abbiamo prodotto energia equivalente a circa 186 gigawatt, una quantità enorme di cui meno della metà l’abbiamo auto consumata e il resto lo abbiamo ceduto alla rete nazionale. Alla fine della lavorazione inoltre abbiamo riprodotto componenti primari per altre industrie o fertilizzanti e ciò che non era più recuperabile era meno dell’ un per cento. Oggi puntiamo allo zero e questo è uno dei prossimi obiettivi in termini di gestione ambientale di Caviro Extra, insieme al recupero delle acque perchè vogliamo ancora di più creare un circolo virtuoso per non consumare l’acqua delle falde riutilizzando invece quelle di processo".

Per creare questi circoli virtuosi di economia circolare Caviro Extra è impegnata da anni nella progettazione, e lo scorso anno ha inaugurato due grandi impianti: "Uno di teleriscaldamento – prosegue Baldazzi – con il quale abbiamo dato energia termica ad alcune utenze oltre a noi, tra cui anche agli stabilimenti della scuderia Alpha Tauri, nonchè un grande impianto di trasformazione per la produzione di fertilizzanti naturali che oggi sono utilizzati dai nostri soci", con grande beneficio in termini economici visti i recenti sviluppi bellici a cui sono conseguiti gli aumenti dei prezzi e la mancanza di concimi chimici".

"Nelle nostre fasi di processo quindi produciamo energia da combustione, e bioetanolo che va nel carburante. Per quanto concerne il biometano – spiega Baldazzi –, abbiamo un impianto in funzione dal 2019 che si alimenta con i batteri che mangiano le scorie alimentari producendo per il 70 per cento biogas. Questo poi viene in una fase successiva depurato, sottraiamo l’anidride carbonica e anzichè immetterla nell’atmosfera la comprimiamo e la riportiamo all’interno del settore alimentare o farmaceutico, perchè di fatto è ghiaccio secco".

Come detto il 70 per cento viene immesso in rete sotto forma di gas: "Da aprile invece l’impianto produrrà GNL cioè gas liquefatto a temperature bassissime, che sarà portato direttamente ai distributori per rifornire i mezzi pesanti. D’altronde come azienda – conclude il direttore generale di Caviro Extra – anche noi abbiamo già chiesto e sollecitato i nostri operatori logistici a dotarsi di mezzi alimentati ad energia avanzata e sostenibile".