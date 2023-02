Cavo tranciato da un cantiere, servizio Cup fuori uso per ore

Niente cup, niente fascicolo sanitario elettronico. Ma anche niente navigazione sui siti di molti Comuni. Tutti i servizi digitali che usufruiscono della rete di Lepida ieri per circa tre ore sono stati inaccessibili: colpa di un guasto alla fibra ottica che ha avuto ripercussioni in tutte le aziende sanitarie della regione e che è avvenuto proprio a Ravenna. "Si rende noto che questa mattina un mezzo meccanico, che stava operando in un cantiere a Ravenna, ha tranciato un importante cavo utilizzato per il traffico dati dei servizi informatici utilizzati, tra gli altri, dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna" ha reso noto ieri Lepida con una nota, aggiungendo che è stata "attivata immediatamente una linea secondaria, che ha consentito di garantire continuità ai servizi. Purtroppo, proprio durante la procedura di ripristino della fibra interrotta, attività di manutenzione di Enel hanno sottratto l’energia elettrica di un ’nodo’ che si trova nel Cesenate, interrompendo la linea secondaria attivata".

I problemi si sono manifestati poco dopo le 12 e si è tornati alla normalità poco prima delle 16. Ieri Lepida era al lavoro: "I tecnici precisano che non si è in presenza di alcun attacco esterno – è la rassicurazione dell’azienda –, ma di un evento accidentale che ha causato l’interruzione delle linee di comunicazione dati. Si precisa inoltre non c’è mai stato alcun problema di sicurezza per i dati, che sono in sicurezza presso i datacenter di Lepida".

L’Ausl Romagna ha registrato disservizi riguardanti il sito internet, la posta elettronica e il Cup. "Per fortuna è successo tutto verso la tarda mattinata e nel primo pomeriggio – spiegano dall’azienda sanitaria – mentre il grosso delle prenotazioni al Cup arrivano la mattina presto: molto lavoro era già stato fatto. Non abbiamo ricevuto sollecitazioni, il servizio andava a tratti poi si interrompeva".