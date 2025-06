Cazzullo, Ovadia e la Bibbia. Stasera si accende l’Arena dei Pini

Il ’Trebbo in musica’, la rassegna che Ravenna Festival dedica a Cervia-Milano Marittima per intrecciare note e narrazioni nel solco della tradizione romagnola di dialogo e condivisione del trébb, si apre alle 21.30 di stasera all’Arena dello Stadio dei Pini con ’Il romanzo della Bibbia’. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia si trasformeranno in investigatori per tracciare le origini della nostra cultura e ripercorrere le vicende di uomini e donne vissuti sotto lo sguardo di Dio – dalla Creazione e Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo alla profezia di Isaia che preannuncia il Messia…

Letture, canti e riflessioni avvolti in musiche di tutti i tempi – dal repertorio sacro al contemporaneo, con Michele Gazich al violino, viola e pianoforte – e illustrati dai video di Elisa Savi e i disegni sulla sabbia di Gabriella Compagnone.

"La Bibbia è più che mai attuale – sottolinea Aldo Cazzullo, che ne ha tratto il best seller ’Il Dio dei nostri padri’– vi si trovano le radici della guerra che si sta combattendo in Medio Oriente, ma anche tanto amore.

Biglietti: posto unico numerato 25 euro (ridotto 22); under 18: 5 euro. Info e prevendite: tel. 0544-249244, www.ravennafestival.org. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e il contributo della Cooperativa Bagnini.