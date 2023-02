C+C=Maxigross al Bronson

Stasera al Bronson di Madonna dell’Albero spazio alla musica di C+C=Maxigross (ore 21.30, Ingresso 8 euro + diritti di prevendita, 10 euro alla porta, info: 333- 2097141).

Dopo due anni di silenzio discografico, il collettivo veneto C+C=Maxigross torna con ‘Cosmic Res’. Un’opera "psichedelicissima", come direbbero loro, che cristallizza tutta l’essenza del collettivo, oggi rinvigorita da nuovi percorsi sonori e da una vena pop non convenzionale, ma fuori dagli schemi. Nove brani che scivolano lungo un fil rounge chiaro e coerente col sound dei C+C=Maxigross, ma che a ogni traccia si arricchisce di sfumature. In apertura, le In.Versione Clotinsky, duo alt indie-pop lo-fi da Ravenna (chitarra, voce e batteria minimale), con un’attitudine romantica e al contempo punk.