C’è anche David Bradley fra i protagonisti di ’Corti da Sogni’

C’è anche la star del cinema inglese David Bradley – visto in Harry Potter e nel Trono di Spade – fra i protagonisti dei film in programma oggi al teatro Rasi per il Festival Corti da Sogni – Antonio Ricci. La mattina andranno in scena le proiezioni dalle 9 (aperte al pubblico) di Mitici Critici, con i corti adatti per tematiche ai più giovani. Alle 20,30 (ingresso a 4 euro) riprenderanno invece i corti delle altre sezioni in concorso.

Si partirà alle 20.30 con Lost at sea di Bartos Amori Andrès, Stojevic Lucija, basato sul racconto della vita reale di un uomo Rohingya che è stato costretto a fuggire via mare ed è rimasto bloccato per oltre due settimane nel Mare delle Andamane. Si prosegue con il corto inglese The Stupid Boy di Phil Dunn dove la generosità di un giovane neurodiverso mette in crisi l’aggressività del suprematismo bianco. Seguirà l’evento speciale Un passatore di Pablo Poletti che racconta la storia del traghetto di Sant’Alberto. Il traghettatore Flo è il coprotagonista del documentario. Si prosegue con la divertente commedia Tre volte alla settimana in cui il regista Emanuele Vicorito gioca con la scaramanzia di una famiglia in un popoloso quartiere di Napoli. A seguire arriva la delicata commedia britannica Roy di Tom Berkeley e Ross White, con la magistrale interpretazione di David Bradley.

La programmazione prosegue con il divertente Disappeared Internet di Matteo Cirillo e Bonolis Bros, in cui la dipendenza dei social colpisce tutti, anche una tranquilla coppia di genitori con esiti esilaranti. Seguono Split Ends di Alireza Kazemipour, Dog-apartment di Priit Tender e la divertente commedia francese Fortissimo di Victor Cesca, dove la vita di una canonica di provincia viene travolta dall’arrivo di una giovane con un talento pazzesco per il pianoforte.

Concludono la serata Ousmane di Jorge Camarotti che racconta di un immigrato burkinabé che vive a Montreal e ha una svolta nella sua vita quando incontra un anziano vicino disorientato – e la commedia nera Old Tricks di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov. Info sul sito www.cinesogni.it. Il festival è organizzato col patrocinio del Comune di Ravenna – e in collaborazione con la Uicc, Cinemaincentro e l’associazione Solaris.