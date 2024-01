"C’è carenza di personale alle Dogane"

"L’economia del mare in Emilia-Romagna genera un valore aggiunto di 3,7 miliardi di euro pari al 7% del totale nazionale. E sapete quante persone attualmente reggono il peso di questa economia? Solo 60 funzionari doganali a Ravenna con un rendimento pro-capite di circa 61 milioni di euro. Ma in quale azienda c’è una tale produttività?". È la domanda che ha posto giovedì sera agli operatori del porto Alessandra Riparbelli, presidente della sezione ravennate dell’Ader, l’associazione doganalisti dell’Emilia-Romagna. L’occasione è stata la riunione del Propeller Club, organizzata dal presidente Simone Bassi, per accogliere come socio onorario il neo direttore dell’Agenzia delle Dogane di Ravenna, Francesco Papoff.

Quando Riparbelli fa riferimento ai "soli" 60 funzionari, richiama l’argomento della carenza "cronica" di personale all’ufficio delle dogane di Ravenna "perché non sono state rimpiazzate le persone andate in pensione e sono stati indetti pochi concorsi, anche a causa del Covid e delle lunghe procedure necessarie". In seguito a una recente prova "sono arrivate 11 persone – spiega -, ma tra quelle andate in pensione nel 2023 e con le prossime uscite di quest’anno probabilmente alla fine i funzionari saranno 59 sui 90 previsti dalla pianta organica. Questa, come ben capite, è una situazione emergenziale".

Ad appesantirla, lo sviluppo del terminal crociere, con i suoi 330mila passeggeri nella stagione 2023 e i relativi controlli doganali che richiedono personale dedicato. A questo proposito Riparbelli afferma "non possiamo permetterci che questo rallenti le operazioni commerciali del porto, che devono essere comunque fluide e performanti".

Sulla carenza di personale si è soffermato anche Federico Di Tommaso, presidente regionale dell’Ader. "I rinforzi li chiediamo da anni – ha detto -, e servono in tutti gli uffici della dogana dell’Emilia-Romagna. In regione, da Piacenza a Ravenna, abbiamo realtà produttive molto importanti per export e import, e uffici che contano solo 17/20 elementi". Sulla nascita e la storia della dogana in Italia dalla fine dell’800 è intervenuto, in particolare, Oriano Visani, presidente degli Spedizionieri doganali della regione Emilia-Romagna.

