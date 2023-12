C’è la commedia ’E Cungres’

Nell’ambito della rassegna ‘Ritroviamoci al Rasi’, oggi alle 15.30 al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), la Compagnia Piccolo Teatro della Città di Ravenna presenterà una commedia in tre atti di Gica, dal titolo ’E Cungres’, regia di Giorgio Barlotti. Una commedia ambientata alla fine degli anni ’50 ed ha come protagonista il presidente della Lega del Buon Costume del paese di Castello. Questi è conosciuto come una persona integerrima e moralissima ma a volte gli eventi mostrano un lato diverso. Una serie di situazioni brillantissime mostreranno il lato nascosto del nostro protagonista.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro; ridotto 8; soci Capit 7. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18, oppure online sul sito www.vivaticket.it