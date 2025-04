C’è l’allerta meteo: il Comune chiude la strada: "Necessario per tutelare l’incolumità"

Il Tar ordina lo stop temporaneo al taglio dei pini, e il Comune mostra i muscoli. Intanto, approfittando dell’allerta meteo, ha emanato un’ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni e divieto di sosta per tutti i veicoli nel tratto di viale Romagna compreso tra via Massalombarda e via Meldola e tra via Modigliana e via Meldola, a Lido di Savio, "dove – si legge in una nota – sono presenti le alberature che avrebbero dovuto essere abbattute questa mattina (ieri; ndr), considerate a rischio di estremo cedimento". Previsto il senso unico di circolazione in via Massalombarda nel tratto e nella direzione da viale Byron a viale Romagna, autorizzati al transito i pedoni residenti e domiciliati nei tratti interessati. Il provvedimento è in vigore dalla mezzanotte di ieri fino alle 10 di domani, 24 aprile, per un allerta meteo gialla per temporali, "ed è da ritenersi vigente anche nelle date di validità di eventuali allerte meteo". L’obiettivo dichiarato del provvedimento è "preservare la pubblica incolumità di cose e persone".

"Il Comune si era mosso con disposizioni di abbattimento a seguito di valutazioni di rischio riguardanti alcune alberature eseguite da professionisti agronomi dopo l’esecuzione di prove strumentali. Le recenti verifiche sulla stabilità degli alberi avevano evidenziato che questi esemplari presentano un alto rischio di cedimento. Nei prossimi giorni il Comune farà pervenire al Tar le proprie controdeduzioni".