C’è ’L’esorcista’, trucchi in sala Sabato 7 ottobre, presso il Cinemacity Ravenna, in occasione dell'uscita del film 'L'esorcista - Il credente', saranno presenti professionisti per un trucco a tema e in regalo il poster del film. Diretto da David Gordon Green, con sceneggiatura di Peter Satter e Scott Teems. Prodotto da Jason Blum per Blumhouse.