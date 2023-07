C’è un mistero da risolvere all’Arena Spada di Brisighella

L’Arena Spada (via Spada, a Brisighella) ospita alle 21 un’esibizione proposta da LaCorelli, che presenterà in prima assoluta lo spettacolo ’Un pugno in tasca’. La vicenda, portata in scena da quattro giovani e talentuosi attori (Camilla Berardi, Marco

Montanari, Marco Saccomandi, Rendy Anoh) ruota attorno ad un misterioso delitto. Una trama che si rivelerà poco a poco attraverso una serie di dialoghi che raccontano ciò che succede prima e dopo l’omicidio di Cesare, un giovane tanto promettente quanto perso nell’ossessione di mantenere il proprio status quo. Sul palco si alterneranno personepersonaggi della sua vita, che con il loro racconto consegneranno al pubblico gli indizi necessari a risolvere il mistero e identificare il colpevole.

Proiettati sulla scena del giallo, gli spettatori saranno immersi nell’indagine e accompagnati in un viaggio emozionante e teso. Il testo dello spettacolo è firmato da Silvia Rossetti, la regia da Marco Montanari. Posto unico 5 euro. Per informazioni: www.lacorelli.it