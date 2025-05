Ceccolini riconfermato presidente Panificatori: "Basta supermercati"

Giancarlo Ceccolini è stato riconfermato alla carica di presidente del Sindacato Panificatori Artigiani di Ravenna. Il rinnovo del mandato, avvenuto all’unanimità nei giorni scorsi, segna un altro passo avanti nella consolidata leadership di Ceccolini, già presidente nazionale della Fippa (Federazione nazionale dei Panificatori Italiani). L’attività del Sindacato Panificatori Artigiani di Ravenna, che conta cento soci, si concentrerà ancora di più sul rafforzamento delle piccole imprese locali, promuovendo iniziative che favoriscano la crescita del comparto, la valorizzazione delle materie prime locali e il rispetto dell’ambiente.

"Per il territorio ravennate vorrei sottolineare che rimango allibito per le aperture previste per nuovi supermercati. Non credo che a Ravenna ci sia necessità di nuove strutture alimentari, in primo luogo perché il numero degli abitanti non sta crescendo e in secondo luogo perché con la popolazione anziana che sta aumentando c’è maggiore necessità di avere servizi di vicinato, più fruibili, soprattutto nel centro storico. Se continueranno queste nuove aperture di supermercati avremo un centro storico sempre meno vitale con meno botteghe, sicuramente specializzate, certamente delle eccellenze. Ma sarà un centro storico depauperato, come alcuni quartieri limitrofi più vuoti di negozi alimentari. Un nuovo supermercato di prodotti alimentari che apre ci toglie però sempre qualcosa e quindi non possiamo applaudire quando sentiamo che sul nostro territorio c’è un duello tra catene per chi aprirà per primo".