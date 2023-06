Cede hashish, arrestato 68enne

Un paio di carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna liberi dal servizio, mentre stavano passeggiando per Lido Adriano lo hanno notato mercoledì sera cedere una dose di hashish a un cittadino del Ghana in cambio di una banconota da 10 euro poi recuperata addosso al sospettato assieme a un sacchettino con altri quattro pezzi di hashish per un totale di 10,7 grammi.

Quindi lo hanno bloccato e hanno chiamato i colleghi della locale Stazione.

Ed è così che un 68enne di origine marocchina che da tempo vive nella località rivierasca in sistemazioni di fortuna (ora dorme in un capannone), è stato arrestato così come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli.

Già nel dicembre scorso i militari lo avevano pizzicato sempre per droga, in quella occasione denunciandolo a piede libero. Ma è da molto più tempo che vive a Lido tanto da avere riportato una condanna per fatti accaduti in paese nel 2014.