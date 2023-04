Cede il solaio di un edificio Via Matteotti chiusa al traffico

A Casola Valsenio giovedì è stata chiusa al traffico, lasciando solo un passaggio pedonale, via G. Matteotti, la strada principale del centro storico, per il cedimento di un solaio di una casa disabitata da una decina d’anni e già tamponata due anni fa con contrafforti di legno. La questione si trascina, senza una soluzione, da diversi anni tra l’Amministrazione comunale e i proprietari, residenti nel Veneto.

Due anni fa il Comune con un’ordinanza impose alla proprietà di mettere in sicurezza l’edificio mediante l’accertamento di un tecnico che portò alla realizzazione della struttura esterna di contenimento. "Col nuovo cedimento – spiega Maurizio Nati, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica – è in fase di preparazione un’ulteriore ordinanza nei confronti dei proprietari chiedendo il sopralluogo di un tecnico che accerti e certifichi la stabilità dell’edificio verso la strada e i caseggiati a fianco, in parte abitati. Quindi si tratterà di stabilire se è ancora sufficiente il tamponamento già in essere o se invece si dovrà procedere ad un opportuno adeguamento. Faremo di tutto affinché questa procedura venga fatta nel minor tempo possibile perché la chiusura quasi totale della strada imposta dai Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente dopo il crollo del solaio, sta creando notevoli disagi alla popolazione". Lo si è già visto ieri mattina, quando, molti automobilisti si sono trovati in imbarazzo, sia nel circolare che nel parcheggiare nel centro storico, anche per la presenza di strutture di divertimento per la Festa di Primavera di martedì 25 aprile.

b.s.