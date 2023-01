Celebrato il Giorno della Memoria

Lugo ha celebrato il Giorno della Memoria. Il sindaco Davide Ranalli ha deposto una corona alla lapide che si trova sopra la piccola porta secondaria della Rocca Estense e che ricorda nomi e cognomi dei 26 ebrei lughesi, deportati e sterminati nei campi di concentramento nazisti. Una cerimonia che ha visto la partecipazione delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni combattentistiche, d’Arma e dell’Anpi, delle crocerossine e degli studenti delle 2B e 2C della secondaria di primo grado Baracca e della scuola San Giuseppe. "È una tragedia portata avanti da chi ha voluto mettere gli uomini contro gli altri uomini ed è avvenuta nella nostra civile Europa – ha detto Ranalli –. Dobbiamo non dimenticare e mantenere viva la memoria pensando a quello che stiamo attraversando, per questo è importante vedere qui gli studenti". Le iniziative proseguono lunedì in biblioteca Trisi. Alle 17.30 l’incontro ’Nessuno si salva da solo: la forza della solidarietà in Romagna durante le leggi razziali’. È la testimonianza delle azioni condotte per salvare gli ebrei in Bassa Romagna. Si partirà dalla vicenda più nota di Cotignola, dove un’intera comunità si espose per salvare gli ebrei in fuga dalle deportazioni, come raccontato nelle toccanti memorie di Ada Ottolenghi. Parteciperanno Guido Ottolenghi, nipote di Ada, Ines Miriam Marach, studiosa di cultura ebraica, suor Giancarla Dal Borgo.