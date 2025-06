Celebrazioni per Baracca. Premiato astronauta Villadei

Sono passati 107 anni dalla morte di Francesco Baracca e, nell’ambito delle celebrazioni che in questi giorni stanno animando la sua città, vi è stata anche la visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Antonio Conserva, che ha anche consegnato il Premio Baracca al Colonnello Astronauta, Walter Villadei. Il Generale e il suo staff sono stati accolti all’interno della rocca, sede del municipio, dalla sindaca, Elena Zannoni.

"L’aeronautica militare è sempre in allerta per assicurare il soccorso aereo - ha spiegato il generale riguardo al supporto che il corpo militare può dare in caso di calamità e incidente -. Quando c’è un incidente aereo i nostri elicotteri decollano sempre. In base alle allerte diramate dalle prefetture e alle richieste di concorso partono i nostri elicotteri e vanno a supportare tutte le agenzie che sono coinvolte nell’emergenza, possa essere, appunto, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco o il Soccorso Alpino Nazionale. La procedura è consolidata negli anni e siamo sempre pronti e disponibili per intervenire in aiuto delle popolazioni in difficoltà".

Il Capo di Stato Maggiore ha anche aperto alla possibilità che il prossimo anno, in occasione del centenario del Museo dedicato a Francesco Baracca le Frecce Tricolore possano intervenire alle celebrazioni, sempre che non vi siano coincidenze con appuntamenti ufficiali del Capo dello Stato. Il calendario delle iniziative della pattuglia viene stilato a novembre.

Il Generale Antonio Conserva, accompagnato dalla prima cittadina di Lugo, ha poi deposto una corona commemorativa ai piedi del monumento che raffigura l’asso dell’aviazione italiana, prima di recarsi in visita ufficiale al cimitero dove è stato tumulato il corpo dell’aviere.

Il Generale ha poi consegnato nelle mani dell’astronauta Villadei il Premio Baracca che, istituito nel 2005, intende promuovere la città di Lugo nel panorama nazionale, soprattutto negli ambiti della scienza e della tecnica affini alla vita dell’aviatore. Villadei è il terzo astronauta a ricevere il Premio Baracca: già nella prima edizione del 2005 fu attribuito a Roberto Vittori, primo cosmonauta italiano con la missione ‘Marco Polo’ del 2002, nel 2016 a Samantha Cristoforetti prima cosmonauta italiana con la sua partecipazione nel 2014 alla missione ‘Iss Expedition 42/43 Futura’.

Il colonnello Villadei è già stato in visita alla città di Lugo nel novembre dello scorso anno, tenendo una conferenza nell’aula magna del Liceo ‘Ricci Curbastro’. Durante la sua missione ‘Axiom Mission 3’, lanciata il 18 gennaio 2024, è stato protagonista di una sperimentazione in collaborazione con Gvm Assistance, società lughese del Gruppo Gvm Care and Research, specializzata in servizi innovativi di sanità digitale.

Matteo Bondi