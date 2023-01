Celebriamo il dialetto Quello più puro si parla nelle Ville Unite

di Nevio Spadoni

Il 17 gennaio correrà l’undicesima edizione della ‘Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali’, istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco al fine di salvaguardare e valorizzare questi patrimoni culturali. Quando qualcuno dice, magari con aria di superiorità e rivelando un pregiudizio, che non parla il proprio dialetto e neppure lo capisce, io rispondo che ciò deve essere considerato un limite e non certo motivo di vanto. Con questo non mi faccio alcuna illusione, perché so bene che il dialetto sarà destinato col tempo a scomparire o tutt’al più a fare la fine del latino e a divenire perciò lingua elitaria per pochi studiosi ed appassionati. Guardando la nostra terra romagnola ci accorgiamo di non avere un’ unica forma di dialetto, ma tante varianti che, a seconda delle aree geografiche, differiscono a volte per inezie, altre in maniera sostanziale. Il dialetto che si parla e con cui tanto si è scritto da parte di autori di tutto rilievo a Santarcangelo, non è uguale a quello che si parla a Cesena, a Forlì, o a Ravenna, Lugo, Faenza, o nelle zone collinari.

Il glottologo austriaco Friedrich Schürr notò che quello più puro si parla nelle Ville Unite, perché non contaminato dagli influssi dei grandi centri di comunicazione. Tuttavia il dialetto oggi resiste ancora con la voce di grandi poeti che si sono fatti apprezzare non solo a livello regionale ma in alcuni casi nazionale ed europeo. Perché la poesia, se è tale, non è determinata solo dalla lingua utilizzata. E comunque, per chi non conosce il dialetto, ci sono le traduzioni in italiano, come si fa anche per poesie in lingua straniera. Riferendomi solo all’area ravennate, vorrei elencare alcuni poeti, partendo dai due pilastri quali Olindo Guerrini, alias Stecchetti, e Francesco Talanti (ambedue saltalbertesi), poi i lughesi Enzo e Lino Guerra, Nettore Neri (Barbiano di Cotignola),Giuseppe Valentini (San Zaccaria), Giordano Mazzavillani (Ravenna). Venendo poi al secondo Novecento: Mario Bolognesi (Conventello), Tolmino Baldassari (Cannuzzo), e alcuni della terza generazione quali Giuseppe Bellosi (Maiano Monti), Giovanni Nadiani (Cassanigo di Cotignola), e Paolo Gagliardi (Lugo).

Parlo di autori di cui la critica militante si è occupata abbondantemente e, in ogni caso, di poeti che hanno appreso il dialetto come prima lingua ed hanno scritto di necessità.