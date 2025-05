Cementificazione sotto la lente

Il dossier dell’Ispra che ha incoronato Ravenna quale capitale italiana della cementificazione nel 2023, anno drammatico proprio sul fronte ambientale, è stato la bomba che ha inaugurato la campagna elettorale. Sul tema il Pd ha dovuto giocare in difesa, promettendo di far cambiare rotta alla città in direzione del consumo di suolo zero. Soprattutto Lista per Ravenna ha però fatto notare come il vascello sia già colmo di falle: le convenzioni già sottoscritte sono sufficienti per far piovere su Ravenna altre decine di ettari di cemento. Secondo Ancisi occorre fare muro: i connotati del disastro ambientale del 2023 devono poter superare le convenzioni già sottoscritte. Giovanni Morgese ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo: secondo lui il Comune deve impegnarsi per acquisire un ettaro di aree costruite non utilizzate, e rinaturalizzarlo, a fronte di ciascun ettaro agricolo destinato inevitabilmente a finire sommerso dal cemento.