Cemento Atlantico,. Cous Cous e Lyl oggi al Bronson

Arriva il “Biglia Grand Tour”, che coinvolge tre live club aderenti al circuito, tra i quali il Bronson di Ravenna. ’Biglia – palchi in pista’ è il circuito di Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo nato nel 2021. Sul palco del Bronso, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero, suoneranno a partire dalle 21 Cemento Atlantico (foto), Cous Cous a Colazione e Lyl. Ingresso 5 euro + ddp e 8 euro alla porta.