Cena a casa nonostante il divieto: arrestato

Quando venerdì sono arrivati i carabinieri per arrestarlo, la seconda volta nel giro di una settimana, stava cenando nella casa di famiglia nella zona monte di Faenza come se nulla fosse. L’uomo, un 56enne manfredo, aveva però il divieto di rientrare nell’abitazione dove fino a una settimana fa viveva con la sorella. La misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna, di qualche anno più grande di lui, e dai posti da lei frequentati compresa la casa e il luogo di lavoro, era scattata dopo l’ennesima lite. A far precipitare la situazione a fine ottobre era stata un’accesa discussione tra fratello e sorella con lui che al culmine della rabbia aveva afferrato la donna per i capelli. Immediata era scattata la chiamata ai carabinieri della Compagnia di Faenza che avevano arrestato l’uomo dopo essere intervenuti nella casa di famiglia. Il 56enne, difeso di fiducia dall’avvocato Marco Bertozzi, una volta liberato, però, era tornato nell’abitazione perché, come ha spiegato ieri mattina durante la direttissima in tribunale davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, "non so dove altro andare, con solo la pensione di invalidità di 340 euro". Fatto sta che i due non vanno d’accordo e i litigi durano da anni, con tanto di condanna per maltrattamenti per lui in seguito ad altri episodi che risalgono al 2019.

Venerdì la sorella ha visto che l’uomo era ancora nella casa di famiglia, nonostante il divieto: così, dopo aver ricevuto l’ennesima minaccia ("Ti spacco la testa") ha chiamato i militari che hanno arrestato il 56enne. L’uomo davanti al giudice ieri, oltre a spiegare di non avere altri posti dove andare, ha dichiarato in buona sostanza che, una volta liberato, sarebbe tornato nell’abitazione di famiglia.

Anche per questo e per i gravi indizi di colpevolezza il viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani ha chiesto la custodia cautelare in carcere oltre alla convalida dell’arresto. L’avvocato Bertozzi si è rimesso a giustizia sulla convalida e ha chiesto che non venissero applicate misure, visto che al momento dell’arresto la sorella non era presente in casa e che "il fatto non è stato particolarmente grave o rilevante". In subordine ha chiesto i domiciliari. Il giudice ha però accolto la richiesta della Procura e il 56enne è stato portato in carcere. L’avvocato Bertozzi ha chiesto i termini a difesa e probabilmente opterà per un rito abbreviato. Nel frattempo il nodo è quello di trovare una sistemazione al proprio assistito che, tra l’altro, soffre di gravi problemi di salute e ha bisogno di cure quotidiane e di effettuare esami di frequente.

Milena Montefiori