Cena amarcord per la quinta C del Perdisa Si diplomarono nel lontano 1993

Lo scorso venerdì si sono ritrovati a cena, alla ‘Cannaiola’, a Rossetta di Fusignano, per festeggiare i 30 anni dal conseguimento, nell’ormai lontano 1993, del diploma di maturità. Stiamo parlando degli ex studenti della 5^ C dell’Itas ‘Perdisa’ di Ravenna. Una bella e piacevole serata, che ha pure visto la gradita partecipazione di alcuni degli allora professori. A rispondere all’appello sono stati in 15, su una classe di venti. Molto apprezzato è stato il ricordo del compianto professor Franco Poggiali.

Luigi Scardovi