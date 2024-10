Cena dei cervesi che compiono 70 anni

Oltre 100 cervesi – classe 1954 – si riuniranno martedì prossimo al ristorante La Ciurma per festeggiare insieme i 70 anni. Nonostante il coinvolgimento dell’ufficio anagrafe di Cervia e il passaparola chi non è stato contattato potrà partecipare per un brindisi e la foto di gruppo. È servito quasi un anno per organizzare questa cena dopo il successo di dieci anni fa quando ai Magazzini del Sale si erano riuniti per festeggiare i 60 anni. Tra gli organizzatori dell’evento c’è Cesare Brusi che spiega: "Dopo il successo della riunione di 10 anni fa abbiamo deciso di riunirci per festeggiare insieme l’importante traguardo dei 70 anni. Abbiamo fatto una ricerca all’anagrafe comunale e tramite conoscenze abbiamo stilato un elenco dei cervesi nati nel 1954. È un momento importante, in cui ci ritroviamo. Molti di noi si conoscono da quando sono bambini altri si conoscono per la prima volta in queste occasioni. Alcuni hanno continuato a vivere e lavorare a Cervia altri, invece, la vita li ha portati altrove. Poi ci sono le coppie sbocciate da ragazzini che continuano a stare insieme. Insomma, è un momento in cui raccontiamo cosa ci è successo e cosa vogliamo fare nei prossimi anni. La Cooperativa San Vitale ha preparato delle spille con i nomi in modo da riconoscere tutti i partecipanti e poi faremo una cena il cui ricavato, tolte le spese, sarà devoluto a Cucinasorriso".

I posti per la cena sono terminati "ma vorrei che, per varie ragioni, chi non è stato contattato – è stato in effetti un lavoro lungo e molto impegnativo – ci raggiungesse la sera di martedì 22 per la serata ’Noi del ‘54’ per un brindisi, una foto e due chiacchiere. Lo spirito è quello dei giovani, infatti, dopo questa cena, inizieremo a organizzare quella per i nostri prossimi 80 anni". Una reunion importante per ripercorre la vita di ciascuno ma anche come memoria collettiva della città di Cervia.

i.b.