Cena e visita guidata alle Saline

Il Centro visite saline di Cervia in via Bova 61 organizza oggi alle 19 una cena con osservazione delle stelle.

Accompagnati da una delle guide, i partecipanti usciranno in passeggiata per scoprire l‘ambiente della Salina e individuare le diverse specie animali che vivono in questa zona, la flora tipica e le piante ‘amanti del sale’. Al rientro all’Acervum ci aspetta una cena tipica romagnola, con tagliatelle al ragù, tagliere di salumi e formaggi, vino romagnolo. Calata la luce, possiamo osservare le stelle e le costellazioni in compagnia dell’astrofisico Oriano Spazzoli. Biglietti su shop.atlantide.net