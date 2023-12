Cena sociale di Festa 2024 martedì alle 19

L’associazione Festa organizza martedì la propria cena

sociale presso Cucinasorriso - Storie da gustare in via Levico 11A. Alle 18 ci sarà la presentazione della nuova opera di Luciano Sartini “Storie antiche di una vecchia marineria”, alla presenza del sindaco Massimo Medri e di Amedeo Scelsa, Presidente di Festa e dell’autore. Alle 19 cena sociale e tesseramento 2024 presso la cucina popolare. Gli ospiti che faranno la tessera di Festa 2024 riceveranno in regalo copia del volume di Sartini. Alle ore 20 presentazione attività Festa 2024.

È necessario prenotarsi telefonando o inviando un messaggio Wattzapp al 334-3298097 oppure scrivendo una email ad associazionefestacervia@gmail.com

entro le 12 di domani.