Cenerentola al Masini

’C’era una volta Cenerentola’ è lo spettacolo che andrà in scena domani alle 21, al Teatro Angelo Masini di Faenza. Torna dunque ERF&TeatroMasiniMusica la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival e Comune di Faenza, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza, l’Accademia Perduta/Romagna Teatri e il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, che sceglie di inaugurare la sua XIII edizione con una delle eccellenze della danza italiana, il Balletto di Roma, qui alle prese con una delle sue produzioni di maggior spessore artistico, che ne hanno decretato negli ultimi decenni la cifra stilistica nel panorama della danza internazionale. E’ il balletto ’C’era una volta Cenerentola’, già presentato nel 2006 e ripreso nel 2016 con grandi successi.

Questo riallestimento del 2024, firmato dal rinomato coreografo Fabrizio Monteverde, mantiene intatta l’atmosfera e i valori della coreografia originale, arricchita dalla straordinaria interpretazione di Marisol Castellanos, talento emergente di Amici 2023. Monteverde trasforma la fiaba di Cenerentola in un viaggio profondo e complesso, dove sotto l’apparente semplicità si celano temi universali come le difficoltà tipiche dell’adolescenza, la fatica di crescere per chi è ai margini, ma soprattutto il ruolo effimero dell’immagine esteriore. Biglietti: www.emiliaromagnafestival.it