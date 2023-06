Cent’anni fa nasceva il poeta Pedretti

Sono passati cent’anni dalla nascita di un grande poeta in lingua romagnola, il santarcangiolese Nino Pedretti venuto a mancare precocemente per malattia nel 1981. Pedretti ha svolto una brillante carriera dopo la laurea in letteratura inglese all’Università di Urbino, dove ha discusso una tesi sulla poesia e la musica negra d’America. Fra le varie attività svolte e le peregrinazioni in città quali Magenta, Milano, Francoforte, Cesena e Pesaro, lo troviamo anche a Ravenna come insegnante supplente, sia pure per breve tempo. In casa sua, a Santarcangelo, si radunava quel gruppo di giovani intellettuali chiamato per celia dai paesani “Il circolo del giudizio”.

Si dedicava a letture, discussioni e soprattutto all’ ascolto di dischi di musica jazz, entusiasmati dalla tromba solare di Armstrong e dalla sua incredibile voce cartavetrata, dallo swing arabescato del clarinetto di Benny Goodman, dal torbido notturno languore dei “moods” di Duke Ellington. Come in Tonino Guerra, anche in Pedretti la lontananza dal paese natale aveva fatto riemergere “la lengua di purett” (la lingua della povera gente) – per usare un’espressione di Aldo Spallicci – lingua del dolore, della sofferenza, della rabbia, della fatica del duro lavoro, fatta anche di credenze, usi popolari, superstizioni.

Una poesia, quella di Nino, che s’inserisce nel filone neorealistico e che parla di gente umile e descrive macchiette da paese, anche se in certi versi Pedretti sembra andare oltre un descrittivismo fotografico per proporre spunti di riflessione sulla esistenza nella sua problematicità. Pedretti è da considerare una delle voci più importanti della poesia in Romagna, ma i suoi versi, composti in quel dialetto santarcangiolese, che a noi ravennati e non solo, suona piuttosto ostico, sono andati ben oltre i confini di questa terra. Emblematica della sua poetica è la poesia “Baganez”, che tradotta in lingua italiana suona così: "Vi ricordate di Baganez? Era centenne cieco come un pipistrello batteva gli occhi a mo’ di una farfalla. Stava per ore senza far parola e poi rideva. Chissà cosa diceva in quel silenzio. Non ho capito mai se era contento o se pensava: "Ne muoiono a volte di pochi anni e ricchi e a me, cent’anni di miseria nera, ma che fregata!"

Nevio Spadoni