Centenario di Scuola del Mosaico. Ravenna sarà galleria a cielo aperto

Gli artisti dell’Accademia espongoni negli esercizi pubblici della città. Sono 17 e i loro lavori si potranno ammirare in altrettanti esercizi commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, panifici e librerie, bar, gioiellerie, erboristerie, nell’anno del centenario della Scuola del mosaico. Il 23 gennaio 1924, infatti, il Consiglio accademico dell’Accademia provinciale di Belle arti deliberava la creazione della Scuola del mosaico, di cui fu direttore Vittorio Guaccimanni. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Ravenna, in accordo con l’Accademia di Belle arti, ha sviluppato un progetto che si propone di creare sostegno, promozione e diffusione al mosaico ravennate in collaborazione con gli imprenditori della città. "Arte e laboratori in vetrina – afferma Francesco Turchi, presidente del Gruppo giovani imprenditori Confcommercio Ravenna – rappresenta una delle più belle occasioni di collaborazione tra il mondo dell’impresa, la cultura e l’arte della nostra città: il progetto mette insieme insieme il Gruppo Giovani Imprenditori e l’Accademia, in occasione del centenario della sua fondazione. Oggi, in un momento di grande fermento e cambiamento per Ravenna, abbiamo deciso di unire le forze per valorizzare i talenti artistici che ‘nascono’ nella nostra città, mettendo al centro le opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti". Il progetto realizzato, infatti, è quello di creare una rete di attività commerciali e turistiche che coinvolge alberghi, ristoranti, negozi e attività extra ricettive che si rendano disponibili ad ospitare e dare visibilità alle opere degli studenti. Sono stati proprio gli studenti dell’Accademia a selezionare le opere che meglio rappresentano il loro percorso creativo e che, tramite questa rete, potranno arrivare al grande pubblico.

"Uno degli aspetti che più ci entusiasma di questa iniziativa – continua Turchi – è l’idea di coinvolgere anche gli spazi ’inattivi’, come i negozi chiusi con le vetrine spente. Vogliamo che il centro storico non sia solo un luogo di passaggio, ma uno spazio da vivere, giorno e notte, con l’arte che lo arricchisce e lo anima. Ecco perché, oltre alle vetrine dei negozi ancora attivi, ci piacerebbe che anche le vetrine dei negozi chiusi diventassero delle vere e proprie gallerie d’arte temporanee. Voglio sperare che, con questa nuova iniziativa, qualche giovane artista possa essere notato e conosciuto per la sua capacità di realizzare opere artistiche, e che questa diventi un trampolino di lancio per la sua carriera futura". Questi gli artisti: Anna Agati, Rita Amadori, Giorgia Baroncelli, Lorenzo Baruzzi, Roberta Casadei, Isabella Catino, Angela Corelli, Mattia Farinelli, Daniela Guzzinati, Giorgia Mecati, Diletta Merendi, Oxana Panyushkina, Giulia Petronio, Chiara Ravina, Martina Scaramuzzo, Alba Trombini, Alice Zanelli.