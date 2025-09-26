Centinaia di pesci agonizzanti nel Lamone

Trote, barbi, cavedani, lasche, ghiozzi, carpe, ma anche i colossali pesci siluro. Sono centinaia gli esemplari di fauna ittica agonizzanti in queste ore lungo le sponde del Lamone nel tratto a valle della città. In coincidenza con il Ponte della Castellina, lungo la Ravegnana.

Decine e decine di pesci, riversatisi a riva uno sull’altro, esalano gli ultimi respiri, mentre l’acqua, di colore nero e dall’odore nauseabondo, scivola minacciosa verso valle.

La situazione è nota alle autorità: "Il depuratore di Formellino ha comunicato ad Arpae di aver subito un guasto che gli impedisce di trattare le acque in ingresso – specifica l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani –. Purtroppo l’inconveniente si è verificato nel periodo dell’anno in cui è maggiore la quantità di reflui in arrivo dagli impianti industriali che trattano prodotti di origine agricola".

Ma non è tutto: "Le piogge degli ultimi giorni hanno portato molti impianti fognari a raggiungere il picco. Quando questo accade, entrano in azione gli scolmatori meccanici che svuotano le fogne riversando il loro contenuto direttamente nel fiume".

C’è poi una possibile terza causa sulla quale Arpae sta indagando: "Vari cittadini – prosegue Ortolani – hanno segnalato la presenza di cattivi odori in più punti del territorio. Si stanno facendo le opportune indagini per capire se si sia in presenza di scarichi illegali, o della gestione non corretta di particolari tipi di materiali".

L’arrivo in contemporanea nel Lamone dei reflui che il depuratore non ha potuto trattare e degli scarichi fognari ha avuto luogo in un periodo in cui il livello del fiume è piuttosto basso: scarichi fognari e reflui industriali sono andati dunque a comporre una percentuale enorme di quel che scorre nel Lamone. Ciò che più preoccupa è che non esiste un modo, in situazioni come questa, per ricaricare il Lamone con quantità di acqua fluviale tale da abbassare percentualmente il livello degli scarichi e dei reflui: "Al momento non c’è una tecnologia che ci consenta ad esempio di pompare nei fiume l’acqua proveniente dal Canale Emiliano Romagnolo".

Una soluzione simile è possibile ma solo in Emilia, dove il Cavo Napoleonico collega il bacino del Po con quello del Reno, agendo da scolmatore per il Reno in occasione delle piene, e consentendo l’ingresso dell’acqua del Po a beneficio del Canale Emiliano Romagnolo. Il Lamone può solo rimanere in attesa di un potenziamento del sistema fognario o del depuratore.

Filippo Donati