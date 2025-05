‘Cento’, 50esima edizione tra storia, talk e spettacoli

Cinquanta edizioni di ‘Cento’. Mentre 3.500 atleti si stanno preparando ad affrontare la 100 Km del Passatore, la leggendaria Firenze-Faenza che lega il territorio toscano e quello romagnolo lungo la strada dell’Appennino, taglia il prestigioso traguardo delle cinquanta edizioni. Un percorso che lega le storie delle comunità dei cinque comuni toccati dalla ‘Cento’, e che anno dopo anno, ad eccezione della corsa organizzata in periodo Covid all’interno dell’autodromo di Imola e ad eccezione anche dell’edizione del 2023 che fu annullata a causa dell’alluvione, è diventata veicolo di promozione nonché patrimonio culturale dei territori stessi. Per celebrare il cinquantesimo anniversario, e soprattutto per ricordare l’aspetto folcloristico della manifestazione, nel weekend del 24 e 25 maggio sono in programma diverse iniziative. Nei numeri la 100 Km del Passatore non rappresenta, infatti, solo i 3.500 iscritti provenienti da 38 nazioni, 700 donne, con oltre 1.500 esordienti, ma anche i 700 volontari e gli appuntamenti come il galà in programma il venerdì prima della gara, con la partecipazione di numerosi protagonisti e la presentazione del libro ‘Io c’ero’ sulla storia della competizione ‘made in Romagna’, come ricordato dal presidente Giordano Zinzani. Proprio dalle foto storiche si è partiti per il nuovo allestimento di piazza del Popolo, che accoglierà l’arrivo degli atleti con nuove scenografie e un programma ricco di eventi, snocciolati da Iader Giraldi, ceo di Zeranta e direttore creativo degli eventi. Confermate e implementate anche le collaborazioni con gli istituti scolastici del territorio e con le associazioni che daranno vita alle staffette, come ha sottolineato l’assessora allo Sport Martina Laghi.

Inoltre piazza del Popolo ospiterà talk, spettacoli e il ‘Village della Cento’. Una collaborazione che vedrà, come ha precisato il vicesindaco Andrea Fabbri, anche l’apporto delle attività economiche locali e degli ambulanti del mercato cittadino, confermato il sabato mattina ma in luoghi diversi dal solito. Inoltre, anche sul piano mediatico, la copertura sarà implementata con circa 26 ore di diretta streaming consecutiva e approfondimenti prima e durante la gara. Alla partenza confermatissimo, come evidenziato a margine della conferenza stampa da Tatiana Khitrova anche il direttore di gara, il romano Giorgio Calcaterra in grado di vincere 12 volte consecutive la competizione. Quest’anno tuttavia la ‘Cento’ non sarà la competizione che assegnerà il titolo di campione italiano assoluto su strada, fermo restando che proprio dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito i territori anche di recente, così come dichiarato dalla sottosegretaria Manuela Rontini e dal sindaco di Faenza Massimo Isola la ‘Cento’ unirà nuovamente quei territori toccati dal dissesto idrogeologico e per questo avrà un valore simbolico.

Damiano Ventura