Cento km del Passatore Già 2900 gli iscritti

Ha preso forma l’edizione numero 49 della 100 km del Passatore, in calendario fra il 27 e il 28 maggio sulle strade che collegano Firenze e Faenza. Sono già 2900 gli iscritti, fra i quali campioni come Giorgio Calcaterra, Lee Grantham, Marco Menegardi e Nikolina Sustic. Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna, patron della manifestazione, ha voluto abbinare lo slogan ‘le vie del Sangiovese’ alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti durante il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, dove viene coltivato il vitigno Sangiovese dal quale vengono ricavati vini d’alta qualità come il Chianti toscano e il romagnolissimo Sangiovese. La partenza è prevista sabato 27 alle 15, da Piazza del Duomo a Firenze. Tra gli iscritti si contano oltre 560 donne, un migliaio di esordienti, oltre 300 concorrenti romagnoli (di cui 107 faentini), e 65 atleti provenienti da 20 nazioni straniere. La 100 km del Passatore sarà abbinata anche alla decima edizione del trofeo nazionale Csen Nordic Walking, con partenza da Fiesole e arrivo a Borgo San Lorenzo. Tra i grandi pretendenti alla 100 km il recordman Giorgio Calcaterra, forte dei suoi dodici successi passati, il britannico vincitore dell’ultima edizione Lee Grantham, il vincitore dell’edizione 2019 della Firenze-Faenza Marco Menegardi (nel cui palmarès figura anche la special edition del Campionato Italiano 100 km su strada 2021 di Imola), la cinque volte vincitrice Nikolina Sustic (detentrice del record femminile siglato nel 2019) e il veronese Massimo Giacopuzzi, secondo nel 2022 e vincitore della Cento chilometri del Conero.

Da tenere d’occhio soprattutto la fortissima delegazione capoverdiana, con Jailson Manuel Duarte Oliveira e José Daniel Vaz Cabral, ai nastri di partenza con grandi ambizioni, oltre al croato Dejan Radanac (3° alla Firenze-Faenza ’19) e al veterano ucraino Evgenii Glyva. In campo femminile la favoritissima Sustic dovrà vederserla con Eleonora Rachele Corradini (vincitrice della Cento 2022) e con Federica Moroni. Il primo classificato delle due categorie riceverà, oltre al primo premio, anche la Targa del Tribunato con dedica al compianto Alteo Dolcini, tra i fondatori della ‘Cento’ e per il quale ricorre il centenario dalla nascita; verrà assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km) riceverà il riconoscimento intitolato a Francesco Calderoni, mentre la prima donna avrà quello dedicato ad Angela Bettoli. Sarà inoltre conferito il premio di miglior esordiente, dedicato alla memoria del maratoneta Simone Grassi. Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo dello storico patron Pietro "Pirì" Crementi, morto nel 2021.

Filippo Donati