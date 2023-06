Centocinquant’anni fa moriva Angelo Mariani, il principe delle orchestre

Centocinquant’anni fa, il 13 giugno 1873, moriva a Genova all’età di 51 “il principe delle orchestre” Angelo Mariani. Il grande maestro, che occupa un posto di rilievo nella storia della musica per aver fatto conoscere Richard Wagner agli italiani, era nato a Ravenna l’11 ottobre del 1821, cinque secoli dopo la morte di Dante e l’accostamento al “divino poeta” non è casuale perché Mariani musicò l’“Inno a Dante” che venne eseguito nel Teatro Alighieri nel giugno del 1865 nell’ambito delle celebrazioni per il sesto centenario della nascita di Dante. Di questo inno oggi si conserva solamente il testo scritto da Alessandro Cappi, che secondo Santi Muratori non è granché, mentre lo “spartito” non si è mai trovato e magari potrebbe essere nascosto in quella miriade di spartiti musicali conservati nella biblioteca del nostro Seminario e sui quali nessuno ha mai messo mano.

Natale, il padre di Mariani, era il custode delle carceri di Ravenna, "papalino nelle ossa, ma più amico della giustizia che del papa" e la sua lunga esperienza a contatto coi prigionieri "gli aveva insegnato a leggere ne’ cuori". Curiosa anche la circostanza che Natale Mariani era "un fanatico di Dante Alighieri". Fin da ragazzo Mariani dimostrò una particolare inclinazione per la musica e già nel 1844, poco più che ventenne, si guadagnò i complimenti di Gioacchino Rossini al quale aveva inviato in omaggio una sua composizione fatta eseguire nel teatro di Macerata, composizione che Rossini definì "rimarchevole considerandolo specialmente come lavoro di un esordiente". Dal 1852 fu direttore artistico del “Carlo Felice” di Genova e dal 1860 diresse le stagioni autunnali del Comunale di Bologna dove il primo novembre del 1871 diresse il Lohengrin facendo conoscere agli italiani la "strana e inaccessibile" musica di Wagner.

Fu in amicizia con Giuseppe Verdi con il quale condivise la comune passione per la caccia, la buona tavola e il buon vino. Poi qualcosa si incrinò e l’inevitabile gossip che fa da corona ai grandi personaggi imputò la rottura a una donna, il soprano Teresa Stolz, e anche se la cantante ci mise del suo, indicarla come responsabile fu una affermazione alquanto sbrigativa ma di grande effetto. La vicenda è stata raccontata con la serietà dell’esperto ricercatore da Andrea Maramotti che nel 2021 ha dedicato a Mariani una eccellente biografia (’Angelo Mariani. Un grande musicista dell’Ottocento’, Longo Editore), uno strumento completo per conoscere questo grande che ha dato lustro alla sua Ravenna.

Franco Gàbici