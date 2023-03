Centocinquant’anni fa nascevano i ‘capeloni’, i papà dei vigili urbani

Eredi naturali della Guardia civica, i vigili urbani di Ravenna cominciarono la loro attività un secolo e mezzo fa quando il consiglio comunale nella seduta del 19 aprile 1873 deliberò l’istituzione del corpo mentre il regolamento, su proposta del conte Gioacchino Rasponi, sarebbe stato approvato il 13 agosto successivo. Il primo nucleo dei vigili era formato da diciotto guardie che si presentarono alla città con una elegante marsina tutta nera lunga fino al ginocchio, una canna d’India legata con un nastro nero attorno al polso destro ma quello che colpì la gente fu "l’altissimo, imponente copricapo, una lucida tuba a riflessi che completava l’austera e dignitosa divisa", un particolare che indusse immediatamente i ravennati, espertissimi nell’appioppare soprannomi, a chiamare i nuovi vigili ‘capeloni’ (con una ‘elle’ sola!), nomignolo che a quanto pare sembra resistere nel tempo.

Giuseppe Morini, ricordando in un suo libro il corpo di vigili, ha messo in risalto questa particolarità: col nome di ’capeloni’, infatti, non veniva designato solamente l’intero corpo dei vigili ma anche la singola guardia, che veniva chiamata dal popolino "un capeloni’. Il termine finì anche nella toponomastica non ufficiale tant’è che la via IV Novembre, dove un tempo aveva sede il comando dei vigili, divenne ben presto "la stré di capeloni". Umberto Majoli ricorda che un tempo i ‘capeloni’ avevano preso di mira i ragazzini che giocavano al ’tranvai’, un disco di latta grande come un "piatto da frutta" che con un filo lungo due o tre metri veniva trascinato di corsa sui marciapiedi portando lo scompiglio fra i passanti. Ben presto fra guardie e ragazzini si scatenò la guerra e le guardie misero in campo la tattica del mettersi in agguato dietro l’angolo di una strada e all’apparire di uno di questi ‘tranvai’ sbucavano fuori all’improvviso sequestrando il giocattolo. Una volta, però, uno dei derubati si vendicò e dopo aver raggiunto la guardia scagliò con forza una buccia di cocomero contro la ‘tuba’ della guardia centrandola in pieno e poi ovviamente se la dette a gambe! Va infine ricordato che il ‘tranvai’, cioè il disco di latta, veniva acquistato per un soldo dai Borghi che fabbricavano i caminetti Franklin e il disco era "il pezzo risultante dal taglio della lamiera di fondo dei Franklin per l’innesto del tubo- camino". I Borghi avevano la loro attività nei quattro grandi saloni al piano terra dell’attuale Palazzo Corradini che i vecchi ravennati, però, continuano a chiamare "e palaz ad Borghi".

Franco Gàbici