Centomila euro per progettare interventi su due chiese

Cinquantamila euro per la progettazione di interventi conservativi in una chiesa chiusa al pubblico da decenni. È destinato a far discutere l’accordo stipulato dal Comune con la prefettura per utilizzare i fondi del Pnrr per la chiesa di Santa Maria del Carmine (foto), compresa fra via Bondiolo e corso Matteotti. Pari a cinquantamila euro anche i costi per la progettazione di analoghi interventi conservativi, sempre di marca Pnrr, nella chiesa di San Francesco.

"Il Comune non c’entra con la decisione di quei due investimenti", mettono le mani avanti da Palazzo Manfredi, consapevoli di quanto il tema sia potenzialmente in grado di scatenare un ginepraio di polemiche. "Il Fondo per gli edifici di culto, affetto da carenze di personale, si trova nell’impossibilità di dar seguito alle attività connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori per i beni appartenenti al suo patrimonio". A sua volta anche il Ministero delle Infrastrutture si è dichiarato impossibilitato ad assumere l’onere di stazione appaltante dei lavori di realizzazione delle opere. "È stata allora la prefettura a chiedere al Comune la disponibilità di assumersi l’onere di stazione appaltante. Non sono previsti costi a carico delle casse comunali", viene precisato. L’investimento iniziale di 100mila euro è limitato alla fase progettuale, cioè all’affidamento degli incarichi per redigere gli studi di fattibilità per gli interventi conservativi. Il conto finale delle due operazioni rischia di essere decisamente più salato, forse addirittura di sfiorare la settima cifra.

Non è chiaro quale futura destinazione possa avere la chiesa del Carmine. Viste le dimensioni della chiesa, è difficile ipotizzare per lei un futuro quale bene a servizio della comunità: non potrà certamente essere trasformata in un atelier per un artista o un ceramista – come accadde alla non lontana chiesetta affacciata su via Bondiolo dove per decenni ebbe il suo studio Ivo Sassi – e neppure in un teatro, un cinema o un auditorium, vista la relativa abbondanza di strutture di questo tipo in quell’angolo di città, dove in poche decine di metri si contano già il cinema Italia, il cinema teatro Sarti e l’auditorium del palazzo degli ex-Salesiani.

Altrettanto difficilmente la chiesa del Carmine potrà tornare un luogo di culto, considerando che, come si evince dal sito della diocesi, a coprire le esigenze del centro storico in fatto di funzioni religiose sono sufficienti quattro chiese, fra le quali il Duomo e Sant’Agostino, quest’ultima posta oltretutto a pochi passi di stanza.

f.d.